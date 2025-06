Frappes israéliennes en Iran: la communauté internationale appelle à la désescalade

Les dirigeants étrangers ont, pour la plupart, appelé, à l’instar des Nations unies, à la retenue et à la désescalade après les frappes revendiquées par Israël en Iran, soupçonnée de vouloir se doter de l’arme nucléaire.

Le secrétaire général Antonio Guterres a exhorté Israël et l’Iran à « faire preuve de la plus grande retenue ».

Le président américain Donald Trump « a souligné que les Etats-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l’Iran ripostait », selon Fox News. « L’Iran ne peut pas pas avoir la bombe nucléaire et nous espérons revenir à la table des négociations », selon M. Trump, cité par la chaîne.

« La Russie est préoccupée et condamne la forte escalade des tensions », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, précisant que le président Vladimir Poutine était « informé en temps réel » des événements.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé « sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions israéliennes flagrantes » contre un « pays frère », « qui portent atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité et constituent une violation flagrante des lois et des normes internationales ».

La Jordanie, frontalière d’Israël, a annoncé qu’elle n’autoriserait aucune violation de son espace aérien dans le cadre d’un quelconque conflit. L’autorité nationale de l’aviation a annoncé la fermeture de son espace aérien et l’immobilisation de tous les avions par mesure de précaution.

Le sultanat, qui joue le rôle de médiateur entre les Etats-Unis et l’Iran dans leurs discussions sur le programme nucléaire de Téhéran, a qualifié l’attaque israélienne d' »escalade dangereuse », « qui menace d’exclure les solutions diplomatiques et de compromettre la sécurité et la stabilité de la région », selon l’agence de presse officielle.

La Chine s’est dite « très préoccupée par l’attaque israélienne contre l’Iran » et « profondément inquiète des graves conséquences que cette initiative pourrait entraîner ». Elle « est opposée à toute violation de la souveraineté, de la sécurité et de l’intégrité territoriale de l’Iran », a souligné un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

L’Inde « exhorte les deux camps à éviter toute escalade », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal. « Des canaux existent pour le dialogue et la diplomatie, ils doivent être utilisés », a-t-il souligné.

Le ministère des Affaires étrangères a condamné « fermement » les frappes israéliennes et exprimé sa « solidarité » avec l’Iran, dans un communiqué.

La Turquie a exhorté vendredi Israël à « mettre fin immédiatement à ses actions agressives » qui « pourraient entraîner de nouveaux conflits », selon le ministère des Affaires étrangères.ù

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, assure que « ma diplomatie demeure la meilleure voie à suivre ».

La France a appelé vendredi « toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale », le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot jugant « essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions ».

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé Israël et l’Iran à éviter « toute nouvelle escalade » propre à « destabiliser l’ensemble de la région », tout en soulignant « le droit d’Israël à se défendre ».

« Les informations sur ces frappes sont préoccupantes, et nous exhortons toutes les parties à faire un pas en arrière et à réduire d’urgence les tensions. L’escalade ne sert personne dans la région », a déclaré le Premier ministre Keir Starmer dans un communiqué.

Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a dénoncé « un crime de guerre qui s’ajoute au long palmarès des crimes du régime » de Benjamin Netanyahu.

Le Japon juge « extrêmement regrettable que des mesures militaires aient été prises » et condamne une « action qui marque une escalade », le ministre des Affaires étrangères appelant à la plus grande retenue ».

L’Union africaine (UA) met en garde contre une « grave menace pour la paix et la sécurité internationales », exhortant toutes les parties à « la plus grande retenue ».

