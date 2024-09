IA : La startup KWIKS lève 8 millions DH pour révolutionner le recrutement

La startup marocaine KWIKS, spécialisée dans le recrutement assisté par intelligence artificielle, a annoncé une levée de fonds de 8 millions de dirhams. Cet investissement provient d’Azur Innovation Management (AIM), une société reconnue pour son soutien aux entreprises technologiques innovantes.

Grâce à cet apport, KWIKS compte accélérer le développement de ses solutions d’IA et redéfinir les méthodes de recrutement. La plateforme permet aux entreprises de recruter jusqu’à trois fois plus rapidement et deux fois plus économiquement en connectant les employeurs à un réseau de chasseurs de têtes indépendants.

KWIKS prévoit également d’améliorer ses fonctionnalités, notamment avec des outils comme HAFIDA, une IA de présélection basée sur des entretiens vidéo automatisés, et R2DS, qui génère des rapports sur les candidats. Selon Amine Khayatei Houssaini, CEO de KWIKS, cet investissement permettra à l’entreprise de renforcer sa position tant sur le marché local qu’international.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu le soutien d’Azur Innovation, qui partage notre vision d’un recrutement plus agile et plus éthique grâce à l’intelligence artificielle. Cet investissement va nous permettre de continuer à innover et à offrir des solutions de pointe à nos clients, tout en renforçant notre position sur le marché local et surtout international », s’est félicité Amine Khayatei Houssaini, CEO de KWIKS.