Réseau : Auto Nejma tisse sa toile à Agadir

Auto Nejma poursuit son développement au Maroc. En atteste l’inauguration officielle récente de sa nouvelle succursale à Agadir, la septième du genre pour le groupe à l’échelle nationale. Justement, une cérémonie d’inauguration a réuni les dirigeants du groupe, des partenaires de renom venus de l’international ainsi que les autorités locales. De quoi marquer une nouvelle étape dans l’expansion du groupe.

Pour l’occasion, Adil Bennani, Directeur Général d’Auto Nejma, était entouré de Selvin Govender, Vice President & Director Sales Mercedes-Benz (MEA & SEA), General Distributor, d’AD Huang, General Manager, BYD Middle East & Africa, Auto Sales Division, de Stravos Stavropoulos, Head of Network Development & Training, Mercedes-Benz, FUSO & Freightliner (Daimler Truck Middle East & Africa), ainsi que de Saaïd Amzazi, Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Lire aussi | Auto Nejma Maroc boucle avec succès une émission obligataire de 600 MDH

«Avec cette ouverture à Agadir, nous réaffirmons notre volonté de soutenir le développement économique et social du Souss en rapprochant nos services et nos marques de nos clients», a indiqué dans son allocution Adil Bennani. Et le Directeur Général d’Auto Nejma de poursuivre : «nous sommes fiers d’y proposer des infrastructures modernes, respectueuses de l’environnement, tout en garantissant une qualité de service qui respecte les standards internationaux. Auto Nejma demeure fidèle à son engagement pour une mobilité responsable et tournée vers l’avenir».

Lire aussi | Auto Nejma annonce l’arrivée de la marque smart au Maroc

Concrètement, la nouvelle succursale s’étend sur une superficie totale de 12 000 m², dont 5 000 m² couverts, et représente un investissement de plus de 90 millions de DH. Elle accueille sous un même toit plusieurs enseignes phares du groupe. On recense un showroom Mercedes-Benz conçu selon le nouveau concept «MAR20X» pour une expérience immersive, un espace dédié à Daimler Trucks (le sixième du genre au Maroc), ainsi qu’un showroom BYD, mettant à l’honneur les modèles électriques, hybrides et utilitaires légers du constructeur automobile chinois. L’infrastructure est appuyée par un atelier après-vente ultramoderne dédié aux marques Mercedes-Benz et BYD, disposant de 16 postes de travail, dont 6 équipés de ponts élévateurs. Par ailleurs, ce site intègre une cabine de peinture, une zone de ponçage, et rassemble plus de 50 collaborateurs, dont 12 techniciens hautement qualifiés.

Lire aussi | Achraf Hajjaji nouveau Directeur général d’Auto Hall

Selon M. Bennani, Auto Nejma, conscient des enjeux environnementaux et notamment des tensions sur les ressources hydriques dans la région, a doté sa nouvelle succursale d’un système de traitement et de recyclage des eaux de lavage, permettant de récupérer jusqu’à 90 % de l’eau utilisée. Cette technologie biologique garantit une filtration optimale tout en réduisant significativement la consommation d’eau.

Sans compter que la succursale s’inscrit dans une dynamique de mobilité durable avec l’installation de 12 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont 4 accessibles au public. De quoi contribuer à soutenir la transition énergétique dans le Royaume. Toujours est-il qu’à travers cette nouvelle implantation, Auto Nejma indique poursuivre sa mission d’accompagner l’évolution du secteur automobile marocain en alliant innovation, excellence de service et respect de l’environnement.