Bourse de Casablanca: le MASI plus proche que jamais d’un seuil symbolique

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 07 au 11 juillet sur une note positive, avec un gain hebdomadaire de 1,88% pour son indice phare MASI, qui s’est établi à 18.998,71 points, s’approchant ainsi de la barre symbolique des 19.000 points. La capitalisation s’est établie à plus de 995,6 milliards de dirhams (MMDH).

Le MASI.20, qui reflète la performance des 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 1,98% à 1.562,72 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises à meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a progressé de 1,75% à 1.317,08 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 1,22% à 1.807,18 pts.

Sur le plan sectoriel, les meilleures performances ont été enregistrées par les indices « Sylviculture & Papier » (+13,07%), « Industrie pharmaceutique » (+11,18%) et « Industrie agricole » (+10,94%).

À l’opposé, les secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-4,12%), « Chimie » (-3,22%) et « Transport » (-2,63%) ont enregistré les baisses les plus marquées.

Les échanges ont avoisiné 2,4 milliards de dirhams, réalisés essentiellement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur BCP (17,79%), TGCC (10,94%) et Attijariwafa Bank (9,71%).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes progressions ont été affichées par Zellidja S.A (+32,47% à 297,6 DH), Med Paper (+13,07% à 30,79 DH), Sothema (+12,64% à 1.640 DH), CMGP Group (+10,94% à 365 DH) et Maroc Leasing (+10,03% à 393,9 DH).

À l’inverse, Involys (-15,76% à 174 DH), Salafin (-10,94% à 570 DH), Disty Technologies (-6,85% à 340 DH), S2M (-6,09% à 601 DH) et BMCI (-5,63% à 570 DH) ont accusé les plus forts replis.