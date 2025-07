CAN 2025/Mondial 2030 : Réunion à Rabat sur l’état d’avancement des projets programmés

Une réunion s’est tenue, vendredi, au siège du ministère de l’Intérieur pour l’examen de l’état d’avancement des différents projets et actions programmés en vue de l’organisation des grandes manifestations relatives à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) et à la Coupe du Monde 2030, dans le cadre du suivi des préparatifs engagés par le Royaume en prévision de ces deux évènements.

Concernant l’organisation du Mondial 2030, il a été procédé à l’examen des différents axes relatifs aux stades, aux infrastructures et à la mise à niveau urbaine, permettant de satisfaire les standards requis dans chacun de ces volets. Pour la CAN 2025, toutes les dispositions seront prises pour la réussite de cette grande manifestation.

L’accent a été mis essentiellement sur l’engagement de tous les acteurs dans un dispositif de suivi régulier, garantissant le pilotage rigoureux de ces événements, continental et mondial, qui constituent des opportunités pour consolider le rayonnement international du Royaume, de valoriser ses atouts économiques, culturels et touristiques et d’insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, du président du Comité Coupe du Monde 2030, des Walis et présidents des Conseils des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa, des présidents des Conseils communaux des six villes hôtes (par visioconférence), ainsi que les Directeurs généraux des établissements publics concernés.