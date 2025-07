Les Ait Menna montent dans le capital de Movicortes du Maroc

Quatre ans après avoir créé une joint-venture avec le portugais Movicortes, le groupe Ait Menna revoit les termes de son partenariat capitalistique avec ce groupe qui évolue dans différents secteurs d’activités, tels la construction civile et les travaux publics, la distribution des équipements agricoles et les études et réalisations de projets immobiliers et touristiques.

Jamal Eddine Ait Menna, le patron du groupe éponyme, vient de monter à 25% du capital de Movicortes du Maroc après le rachat des parts anciennement détenues par Société Marocaine de Distribution du Matériel (une filiale du groupe Ait Menna), et l’injection de 4,2 millions de dirhams dans le cadre d’une augmentation de capital qui lui a été réservée dans cette joint-venture spécialisée dans la vente de matériel et d’équipements pour les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des équipements miniers, notamment ceux des marques John Deere, Wirtgen, Vögele ou Hamm.

Quant au groupe portugais Movicortes qui est présent, outre le Maroc, au Portugal, en Angola et au Mozambique, il préserve la majorité du capital et les rênes opérationnelles de Movicortes du Maroc, dont le siège casablancais qui s’étend sur plus de 5.000 m2 de surface couverte entre atelier, magasin de pièces de rechange, bureaux administratifs, salle de formation et espace extérieur, pour l’exposition du matériel.