La startup marocaine YoLa Fresh lève 7 millions de dollars

YoLa Fresh, une startup marocaine spécialisée dans l’Agritech, annonce avoir levé 7 millions de dollars lors d’un tour de financement pré-série A.

La levée de fonds, dirigée par Al Mada Ventures, a également vu la participation d’Algebra Ventures, E3 Capital, Janngo Capital, et de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, FMO.

La mission de YoLa Fresh est de moderniser la chaîne d’approvisionnement des produits frais en Afrique. En connectant directement les agriculteurs aux entreprises de distribution et de restauration, l’entreprise utilise des technologies avancées pour assurer une traçabilité totale et réduire les déchets. Ce modèle permet d’augmenter les revenus des agriculteurs et des commerçants tout en offrant aux consommateurs des produits plus frais à des prix réduits.

Lire aussi | Tamwilcom et l’ACAPS signent un MoU pour la promotion des startups de l’InsurTech

Youssef Mamou, co-CEO de YoLa Fresh, a déclaré : « En moins d’un an, nous avons atteint une traction impressionnante et démontré une forte adéquation produit-marché. » Son collègue, Larbi Alaoui Belrhiti, a ajouté : « Avec ces fonds, nous prévoyons d’élargir notre réseau logistique, de renforcer notre plateforme technologique et de soutenir encore plus d’agriculteurs. »

Omar Laalej, directeur général d’Al Mada Ventures, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration : « Alors que le secteur agricole poursuit sa transition vers des technologies de chaîne d’approvisionnement numériques, nous pensons que YoLa Fresh est bien placée pour offrir une réelle valeur ajoutée à ses clients tout en ayant un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème. »

YoLa Fresh est dirigée par Larbi Alaoui Belrhiti et Youssef Mamou, deux entrepreneurs expérimentés. Youssef Mamou a acquis une expertise précieuse chez Careem et 212Founders, tandis que Larbi Alaoui Belrhiti a dirigé Jumia et fondé Avito.

Lire aussi | Gitex Africa 2024. Plongée au cœur de l’innovation [Vidéo]

Inspirée par des modèles de distribution de produits frais internationaux comme Meicai, Frubana, et Waycool, YoLa Fresh aspire à devenir un leader de l’agritech en Afrique. La startup vise à aborder les problématiques de sécurité alimentaire et à stimuler la croissance économique sur le continent.

Tarek Assaad d’Algebra Ventures a souligné la compétence et la passion des fondateurs de YoLa Fresh, tandis que Vladimir Dugin d’E3 Capital a mis en avant l’importance de l’approche de YoLa Fresh pour réduire les pertes alimentaires et les émissions de gaz à effet de serre. Fatoumata Bâ de Janngo Capital a insisté sur le potentiel de croissance libéré par les solutions technologiques de YoLa Fresh pour les producteurs et fournisseurs. Marieke Roestenberg de FMO a conclu en exprimant son impatience de soutenir l’expansion de YoLa Fresh au-delà des frontières marocaines.