Red Med Capital. Abdeslam Ababou, l’architecte discret d’une banque d’investissement de référence au Maroc

Abdeslam Ababou, fondateur et président de Red Med Capital, étend son influence au secteur immobilier de prestige, bien que celui-ci ne soit pas le cœur de métier de sa banque d’investissement. Six mois après le lancement du projet emblématique « Sohaus, Domaine d’Anfa » avec Mfadel, mobilisant 900 millions de DH, Red Med Capital a révélé le 14 novembre la « M Tower », une tour de 32 étages au sein de Casablanca Finance City (CFC). Ces initiatives, portées par sa Red Med Estate et son partenaire Mfadel Group, renforcent la place de Red Med Capital dans l’immobilier haut de gamme. En vingt ans, Abdeslam Ababou a bâti l’une des premières banques d’investissement indépendante de la place, qui se distingue par ses synergies et sa diversification maîtrisée.

Le jeudi 14 novembre, Casablanca Finance City (CFC) était en effervescence. Au cœur du quartier des affaires, une cérémonie marquait un moment clé pour l’immobilier de prestige au Maroc. Red Med Capital, sous la direction de son fondateur et président, Abdeslam Ababou, s’apprêtait à dévoiler un projet d’envergure, en partenariat avec Mfadel Group.

La M Tower : une tour ambitieuse et moderne

Les invités, parmi lesquels figuraient des figures emblématiques de la finance, de l’économie et de l’architecture, s’étaient réunis pour célébrer le lancement de la « M Tower ». Conçue pour redéfinir les standards des espaces de bureaux modernes, cette tour de 32 étages culminant à 131 mètres incarne l’audace et l’innovation portées par Red Med Capital.

Abdeslam Ababou, avec son charisme et sa passion, a pris la parole pour partager leur vision commune de l’immobilier de prestige de son groupe et Mfadel Group. Pour lui, la M Tower n’est pas seulement un bâtiment, mais un symbole d’ambition et de modernité, une infrastructure pensée pour répondre aux besoins des entreprises de demain.

Bénéficiant du statut CFC, la M Tower offrira des espaces de bureaux allant de 50 m² à 750 m². Les niveaux inférieurs accueilleront des bureaux compacts, parfaitement adaptés aux startups, professions libérales, cabinets de conseil et investisseurs. Les niveaux supérieurs proposeront de vastes plateaux modulables, idéalement conçus pour les sièges sociaux et grandes entreprises, disponibles à la vente ou à la location, permettant une personnalisation complète. Ces espaces s’inséreront dans un cadre riche en services, incluant une gestion moderne, des espaces de convivialité, un centre de bien-être, ainsi qu’une offre diversifiée de commerces et de restauration.

Un partenariat stratégique fructueux

Avec ce futur joyau, Abdeslam Ababou et la famille Mfadel ont dessiné les contours d’un projet qui deviendra, sans nul doute, un repère emblématique de Casablanca. Il s’agit du deuxième projet mené conjointement par ces deux partenaires.

En mai dernier, ils avaient déjà lancé avec succès un autre projet emblématique, cette fois dédié à une résidence d’exception en front de mer : le « Sohaus, Domaine d’Anfa ». Ce projet, représentant un investissement de 900 millions de DH, propose 300 appartements haut de gamme avec des prix variant entre 2 et 10 millions de DH. Le Sohaus offre également une gamme de services et de commodités exclusives, comprenant un bâtiment dédié à des prestations innovantes, avec un espace de coworking, une salle de fitness, une piscine sur le toit et un service de conciergerie. La livraison de ce projet est prévue pour 2026.

Tant pour M Tower que pour Sohaus, ces deux initiatives d’envergure, détenues à parts égales (50/50), découlent du partenariat stratégique scellé fin 2023 entre Red Med Capital et Mfadel Group. L’objectif de cette collaboration est de développer une filière immobilière reposant sur des projets de grande ampleur, mobilisant des expertises complémentaires. Ce partenariat s’appuie sur une stratégie d’optimisation et de complémentarité : Red Med Capital, sous la direction d’Ababou, apporte son savoir-faire en matière financière, tandis que la famille Mfadel met à profit son expertise métier.

Abdeslam Ababou, un leader visionnaire

Malgré une entrée remarquée dans le secteur immobilier, celui-ci reste pourtant éloigné du cœur de métier historique de Red Med Capital. Fondée en 2004 et présidée par Abdeslam Ababou, cette banque d’investissement indépendante s’est d’abord concentrée sur les opérations financières stratégiques.

En effet, Abdeslam Ababou, à l’origine de Red Med Capital, a su bâtir un empire financier en diversifiant ses activités tout en restant fidèle à son ambition de leadership dans des secteurs stratégiques. Ingénieur diplômé de l’ENSEEIHT en France, il entame sa carrière dans les années 1990 au sein de la Banque Paribas à Paris et à Londres, où il se distingue dans les domaines des systèmes d’information et des fusions-acquisitions. Ces premières expériences internationales posent les bases d’une expertise solide qu’il mettra à profit plus tard.

De retour au Maroc au début des années 2000, il cofonde Advisory & Finance Group, une banque d’affaires indépendante qui, sous sa direction, se hisse rapidement parmi les leaders du conseil financier et stratégique. Celle-ci acquiert rapidement sa notoriété dans des opérations de privatisations, fusions-acquisitions, joint-ventures et levées de fonds orchestrées par son équipe. Il poursuit ensuite sur cette lancée en cofondant et présidant Advisory Asset Management, ajoutant une nouvelle dimension à ses activités avec la gestion de véhicules d’investissement.

Une diversification stratégique

En 2004, Ababou décide de franchir une nouvelle étape et fonde Red Med Finance, qui deviendra Red Med Capital. Installée à Casablanca avec une équipe réduite, cette banque d’affaires indépendante se spécialise dans les opérations de haut de bilan et le conseil financier. Ababou y imprime sa vision novatrice, se positionnant dans des secteurs stratégiques comme les transports, le retail, et l’industrie pharmaceutique à travers sa filiale Red Med Corporate Finance. Cette dernière propose des services en fusions & acquisitions, de financement et de conseil stratégique.

En 2009, anticipant l’essor des énergies renouvelables, il guide Red Med Capital vers ce domaine prometteur. Grâce à son flair et à une stratégie audacieuse, l’entreprise conseille des développeurs internationaux et nationaux de renom sur des projets solaires et éoliens totalisant plus de 1 100 MW aujourd’hui en service.

Le groupe britannique Xlinks, porteur d’un ambitieux projet visant à établir une connexion électrique HVDC de 3,6 GW entre la Grande-Bretagne et des centrales solaires et éoliennes situées au Maroc pour approvisionner 7 millions de foyers britanniques, ne s’y est pas trompé. Il bénéficie de l’assistance du groupe dirigé par Abdeslam Ababou. Ce projet, représentant un investissement total de 25 milliards de dollars, a désormais atteint un stade avancé de maturation et suscite un fort intérêt.

Abdeslam Ababou, très discret, a su orchestrer une montée en puissance exemplaire de son groupe, consolidant ses activités dans des domaines stratégiques et diversifiés. Deux ans après avoir fondé sa banque d’affaires en 2004, il crée Red Med Asset Management, une société de gestion d’actifs agréée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Avec seulement trois OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et un actif sous gestion modeste de moins de 200 millions de DH à ses débuts, cette filiale devient un acteur clé du marché des capitaux, atteignant aujourd’hui 19 milliards de DH d’actifs gérés par 13 OPCVM.

Fort de ce succès, Ababou engage, entre 2011 et 2020, un processus de consolidation des deux filiales phares du groupe : Red Med Finance et Red Med Asset Management. Il s’entoure de talents de haut niveau, renforce les processus internes et développe des expertises pointues. Grâce à cette stratégie, il met en place une gouvernance alignée sur les meilleurs standards internationaux, tout en approfondissant sa compréhension des marchés et des besoins de ses clients.

Pendant cette période, Red Med Capital joue un rôle déterminant dans des opérations majeures pour des entreprises de premier plan. Ababou et son équipe conseillent des clients prestigieux tels que BMCI pour l’émission d’un emprunt obligataire perpétuel de 750 millions de DH, Somagec pour une levée de fonds de 300 millions de DH, Amendis pour une levée bancaire de 500 millions de DH ou encore le fonds maroco-koweïtien Al Ajial pour sa stratégie de placement. La banque d’affaires intervient également aux côtés de grandes entreprises comme Centrale Danone, Wafa Assurance, et Managem, en leur fournissant un accompagnement stratégique et financier sur des projets complexes. Parmi les succès notables figurent le développement du site éolien Khalladi avec Acwa Power, l’appel à manifestation d’intérêt pour des projets aquacoles à Dakhla avec l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, et la création de la société Takaful pour le compte de MAMDA MCMA.

Red Med Corporate Finance a récemment accompagné le fonds d’investissement GrowthGate Capital dans la cession de sa participation au sein de Retail Holding, dirigé par Zouhair Bennani, acteur majeur de la distribution de produits alimentaires et de grande consommation au Maroc et en Afrique de l’Ouest. À l’issue de cette opération, un consortium comprenant l’International Finance Corporation (IFC), Fipar-Holding et CDG Invest Growth a acquis 21,5 % du capital de Retail Holding, tout en maintenant la présence de ses actionnaires historiques, Best Financière et Sanam Group.

De la banque d’affaires à la banque d’investissement

En 2020, fidèle à sa vision d’expansion, Abdeslam Ababou décide d’accélérer le développement de Red Med Capital. Son ambition ? Couvrir l’ensemble des métiers de la banque d’investissement en trois ans. Il commence par lancer Red Med Private Equity, une société de gestion OPCC (Organismes de Placement Collectif en Capital) dédiée au capital-investissement, avec un premier fonds spécifiquement conçu pour soutenir les PME et baptisé « Colombus 1 », avec une première levée de 300 millions de DH. Le fonds, d’une taille maximale de 1,1 milliard de DH, vise en priorité le soutien des PME nationales, caractérisées par une sous-capitalisation chronique largement aggravée durant la crise COVID, à travers des tickets d’investissement situés principalement entre 30 et 90 millions de DH.

La stratégie de Colombus 1 se concentre principalement sur les entreprises actives dans des secteurs portés par la consommation locale. Elle cible en particulier les PME et les entreprises aux modèles économiques solides, en intervenant dans des projets de développement ou de transmission générateurs de valeur, avec l’objectif de les transformer en futurs champions nationaux.

À ce jour, Colombus 1 a déjà investi dans trois sociétés : le Groupe Raji (agroalimentaire), Brior (produits d’hygiène) et Eriser (produits d’irrigation). Parallèlement, le fonds évalue de nouvelles opportunités d’investissement. Le tissu économique marocain, où les TPME représentent 93 % des entreprises et sont souvent sous-capitalisées, offre de nombreuses perspectives.

Pour Abdeslam Ababou, la transition générationnelle au sein de nombreuses PME familiales constitue une opportunité majeure. La nouvelle génération reconnaît davantage l’impact positif du private equity, non seulement comme investisseur financier, mais également comme partenaire stratégique dans le développement et la création de valeur pour l’entreprise.

Le tour de table du closing initial de Colombus 1 inclut plusieurs acteurs privés marocains de premier plan, tels que la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), Al Barid Bank, Best Financière, CAT Assurance & Réassurance, ainsi que la CNSS via un fonds dédié.

Actuellement en phase avancée d’implémentation, Colombus 1 s’apprête à lancer d’autres fonds visant des secteurs à fort potentiel, notamment le digital. Cette orientation stratégique reflète l’engagement d’Abdeslam Ababou à répondre aux besoins croissants du marché tout en affirmant le rôle central de son groupe dans le paysage économique marocain.

En 2021, Abdeslam Ababou enrichit son portefeuille d’activités en rachetant Mena CP, une société de bourse spécialisée dans les services aux émetteurs, l’intermédiation boursière et la tenue de compte. Rebaptisée Red Med Securities, cette société figure aujourd’hui parmi les acteurs les plus dynamiques de la Bourse de Casablanca.

Depuis son intégration, cette filiale a mené à bien plusieurs opérations d’envergure, représentant un placement total de près de 3 milliards de dirhams entre 2023 et 2024. Red Med Securities dispose désormais des ressources nécessaires pour accompagner les entreprises dans leurs introductions en bourse et levées de capitaux, contribuant ainsi à renforcer leur financement. Dans le cadre de son engagement pour l’innovation, la société a fait de la fintech une priorité, notamment en développant une plateforme de bourse en ligne destinée à élargir l’accès aux marchés financiers pour un public plus large.

Souhaitant consolider son positionnement en tant que banque d’investissement indépendante et intégrée, Abdeslam Ababou restructure son groupe en octobre 2021 sous le nom de Red Med Capital. Organisé autour de quatre filiales principales (Red Med Corporate Finance, Red Med Asset Management, Red Med Private Equity et Red Med Securities) le groupe, qui emploie 35 collaborateurs, reflète la vision stratégique de son fondateur. Dès sa création, l’objectif d’Ababou était de faire de Red Med un acteur marocain de référence, offrant une gamme complète de services dans tous les métiers de la banque d’investissement.

Quelques mois plus tard, une cinquième filiale voit le jour : Red Med Real Estate, dédiée au secteur immobilier. Cette entité intervient dans le conseil, la structuration et le développement de projets ainsi que dans la gestion d’actifs. Elle démarre rapidement ses activités avec le lancement de ses premiers projets emblématiques : Sohaus et la M Tower.

Une équipe de talents

A ses débuts, le groupe Red Med Capital, fondé par Abdeslam Ababou, était implanté à Casablanca. Cependant, avec le temps, le visionnaire qu’est Ababou a déplacé le siège du groupe dans le quartier de Souissi à Rabat, pour accompagner sa croissance et consolider son positionnement stratégique. Ce changement de cap n’est qu’un exemple de sa capacité à anticiper les besoins de ses entreprises et à projeter son groupe dans l’avenir. Depuis plus de vingt ans, il s’est attelé à bâtir une équipe de haut niveau, unissant expertise et ambition, pour accompagner son développement.

Sofia Mansouri, une collaboratrice de longue date, incarne parfaitement cette vision. Rejoignant Red Med en 2011, elle a pris en juillet 2023 les rênes de la banque d’investissement en tant que directrice générale, succédant à Ababou lui-même. Ayant débuté en dirigeant des dossiers dans des secteurs clés tels que la santé, les énergies renouvelables et l’industrie pharmaceutique, Sofia, directrice-associée avant cette nomination, a su capitaliser sur une expérience diversifiée acquise avant son arrivée, notamment en occupant des postes à responsabilité au sein de l’AMDIE et dans des entreprises internationales. Diplômée de l’Université du Québec à Montréal et formée à HEC Paris, elle incarne une parfaite synthèse entre expertise locale et perspective internationale.

À ses côtés, Khalil El Yamani joue un rôle essentiel en tant que Vice-Président de Red Med Capital. Arrivé en 2017, il a gravi les échelons en dirigeant Red Med Asset Management avant de rejoindre la holding principale. Fort de plus de 15 ans d’expérience, Khalil apporte une maîtrise fine de l’asset management, ayant piloté des portefeuilles pour des clients institutionnels et grandes entreprises de renom.

Mohamed Nasset, cofondateur et directeur général de Red Med Private Equity depuis 2020, enrichit l’équipe grâce à son expertise dans les transactions financières. Ancien consultant chez EY Paris et Deloitte Casablanca, il a conduit plus de 30 transactions en Afrique et en Europe. Son regard aiguisé sur les investissements complexes fait de lui un pilier stratégique pour la branche private equity.

Red Med Securities, quant à elle, est sous la houlette de Hamza Taoudi Benkirane, nommé directeur général en décembre 2023. Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’intermédiation boursière, il a rejoint Red Med après avoir piloté la stratégie commerciale de CDG Capital Bourse, consolidant ainsi sa réputation dans les marchés de capitaux.

Dans le domaine de l’immobilier, Abdessadek Bouayoune, directeur général de Red Med Real Estate depuis 2022, a permis à cette filiale de lancer des projets d’envergure comme Sohaus et la M Tower. Ingénieur diplômé de l’École Mohammadia et expert en gestion d’actifs immobiliers, il combine rigueur technique et créativité stratégique.

La dynamique du groupe repose également, entre autres, sur des talents comme Amine Iba, promu directeur général de Red Med Corporate Finance en mai 2024, après des années passées à structurer des transactions majeures dans les secteurs de l’énergie et de la finance. Sa formation à la Cass Business School et ses spécialisations à HEC Paris renforcent son profil international.

Marouane El Yamani, quant à lui, est devenu directeur général de Red Med Asset Management en 2024, après avoir brillamment optimisé les portefeuilles obligataires et actions du groupe. Diplômé de Panthéon-Assas, il a également une expérience significative en gestion de fonds et en levées obligataires pour des institutions marocaines de premier plan.

Pour compléter cette équipe de choc, Amine Alami Mesmoudi et Tawfik Soulami, entre autres, jouent des rôles stratégiques. Le premier dirige l’activité Mergers & Acquisitions (M&A) depuis 2016, apportant son expertise dans des secteurs variés, de la grande distribution aux énergies renouvelables. Le second, récemment nommé directeur support de Red Med Real Estate, a piloté des investissements immobiliers majeurs, gérant des portefeuilles dépassant 2 milliards de DH.

Ainsi, Abdeslam Ababou s’entoure d’un cercle rapproché de professionnels de haut calibre, chacun maîtrisant son domaine et partageant une vision commune : positionner Red Med Capital comme un acteur incontournable du paysage économique marocain et au-delà. Leur expertise, associée à la vision stratégique d’Ababou, propulse le groupe vers de nouveaux sommets.