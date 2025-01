Casablanca. Radisson lance la construction de deux nouveaux hôtels à double enseigne et des appartements avec services

Le groupe américain Radisson Hotel Group a entamé la construction de deux hôtels à double enseigne et d’appartements avec services : un Radisson Blu Hotel 5 étoiles, un Radisson Red Hotel 4 étoiles, des appartements Radisson Blu et un centre international de conférences. Ce complexe, qui nécessitera un investissement total de 400 millions de DH, devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année 2027.

Le groupe hôtelier américain Radisson a lancé un ambitieux projet à Casa Anfa, en plein cœur de Casablanca Finance City (CFC), le nouveau centre financier de la ville, reconnu comme le centre financier leader en Afrique, aux côtés de Londres et de La Défense à Paris. Le futur complexe comprendra plusieurs installations de renom, dont le Radisson Blu Hotel & Apartments Casablanca Finance City (5 étoiles), le premier Radisson RED Hotel Casablanca Finance City (4 étoiles) en Afrique du Nord, ainsi qu’un centre de conférence international.

Des Installations modernes et diversifiées

Le Radisson Blu offrira un restaurant ouvert toute la journée, un restaurant spécialisé sur le toit, ainsi qu’un bar panoramique. Il proposera également des installations de bien-être, comprenant un spa, un centre de fitness et une piscine extérieure sur le toit.

Lire aussi | Aziz Akhannouch défend le bilan « positif » de son gouvernement

De son côté, le Radisson RED mettra à disposition un restaurant et un bar au bord de la piscine, ainsi qu’un centre de fitness et une piscine extérieure, tout en offrant également une piscine sur le toit. Pour les événements et réunions, le Radisson Blu disposera de cinq salles de réunion. Un centre de conférence de 1 100 mètres carrés, comprenant un auditorium, une grande salle plénière et trois salles de réunion, viendra compléter cette offre. Ce complexe deviendra ainsi une destination privilégiée pour les conférences et les événements d’envergure.

Un investissement ambitieux pour le Maroc

Le coût total de ce projet s’élève à 400 millions de DH. Ce complexe, avec ses 381 chambres, viendra renforcer la présence du groupe Radisson au Maroc, où il possède actuellement 11 hôtels en exploitation et en développement.

Lire aussi | Maroc. »The Challenge Leadership Show » 2025 : Arsène Wenger invité d’honneur de la première édition

En forte expansion dans le Royaume, Radisson ambitionne d’atteindre plus de 25 hôtels au Maroc d’ici 2030. Cette accélération va se traduire par un renforcement de ses implantations à Casablanca, Marrakech, Taghazout, Saïdia et Al Hoceima. Le groupe prévoit également de s’implanter dans d’autres villes stratégiques telles que Rabat, Tanger, Agadir et Fès, en prévision de la Coupe du Monde FIFA 2030 au Maroc. Au-delà de cette volonté d’étendre sa présence physique dans le royaume, Radisson Hotel Group cherche également à diversifier son offre, en développant des projets mixtes de haut standing et en élargissant son portefeuille de complexes hôteliers d’exception.