Aziz Akhannouch défend le bilan « positif » de son gouvernement

Profitant de la tenue, samedi à Rabat, du Conseil national de son parti, le RNI, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a défendu les résultats « positifs » obtenus par son cabinet durant les trois premiers exercices de son mandat, entamé en septembre 2021.

Le bilan d’étape se démarque par des « réformes profondes qui ont placé le Maroc dans une position avancée, à travers lesquelles nous avons pu donner à nos engagements politiques la dimension économique et sociale attendue, et consolider leur déclinaison spatiale et sociétale », soutient M. Akhannouch devant ses sympathisants.

La seconde moitié du mandat place en tête de ses préoccupations les priorités stratégiques pour le pays, notamment le dossier épineux de l’eau, fait remarquer le président du parti de la Colombe.

« Nous continuerons à renforcer l’infrastructure en achevant la construction de 15 grands barrages, en accélérant le rythme du programme de connexion des bassins hydrauliques et en mettant en œuvre les projets de dessalement de l’eau de mer en vue de mobiliser 1,7 milliard de mètres cubes à l’horizon 2030, pour un coût global de 18 milliards de dirhams », détaille-t-il.

Selon le patron du RNI, l’année 2025 sera décisive pour la politique gouvernementale de réduire le taux de chômage et offrir des opportunités d’emploi aux jeunes, dans le cadre d’une approche intégrée mobilisant une enveloppe budgétaire d’environ 14 milliards de dirhams.

Dans l’actualisé partisane, M. Akhannouch annonce que le Rassemblement national des indépendants compte lancer dans les mois à venir une nouvelle tournée de communication dans les différentes régions du Maroc dans la continuité de « sa philosophie de proximité avec ses membres et l’ensemble des citoyens ».

Le RNI parie sur cette expérience en vue de renforcer la confiance dans le domaine politique et encourager la contribution positive à la mise en œuvre des idées et propositions pouvant impacter positivement l’avenir du pays.