El Bouari: 16 milliards de dollars consacrés à l’eau à l’horizon 2027

Au moment où plus de 10% du budget d’investissement public est alloué à l’agriculture, le Maroc va consacrer 16 milliards de dollars à la maîtrise de l’eau à l’horizon 2027, a assuré, samedi, le ministre de l’Agriculture Ahmed El Bouari.

Le responsable gouvernemental s’exprimait lors des travaux du Sommet du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), qui se tient dans la capitale ougandaise Kampala (9/11 janvier).

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc réaffirme son engagement à accroître et à accélérer les investissements dans la résilience du système alimentaire et plus particulièrement du secteur agricole, a-t-il soutenu.

En parfait alignement avec les objectifs de développement de l’agriculture durable en Afrique, le Royaume a déployé la stratégie Génération Green 2020-2030, relative au développement agricole, et qui capitalise sur les acquis positifs du Plan Maroc vert 2008-2020, a fait savoir le ministre.

Dans la même lignée, M. El Bouari a mis en relief la généralisation de la protection sociale à l’ensemble des agriculteurs, notant que cette initiative reflète la centralité du capital humain dans la politique marocaine de développement durable.