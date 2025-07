Outsourcia crée une direction dédiée à la robustesse pour renforcer son modèle durable

Le groupe Outsourcia annonce la création d’une nouvelle Direction du Pilotage et de la Robustesse, une initiative inédite qui marque un tournant dans sa stratégie d’adaptation durable face à un environnement de plus en plus complexe.

Dans un contexte mondial qualifié de « BANI » – pour Brittle (fragile), Anxious (anxieux), Non-linear (non linéaire) et Incomprehensible (incompréhensible) – Outsourcia choisit d’aller au-delà du paradigme classique de la performance immédiate. L’objectif affiché : bâtir un modèle d’entreprise capable de résister aux chocs, de s’adapter dans la durée et de garantir une performance soutenable.

Cette direction stratégique sera placée sous la responsabilité de Zeineb Amri, qui prend ses fonctions à compter du 1er juillet 2025. Diplômée en expertise comptable et titulaire d’un MBA d’HEC Montréal, elle dispose d’un solide parcours dans la direction financière et la conduite du changement. Depuis plus de quinze ans, elle accompagne des entreprises confrontées à des enjeux transversaux et des environnements complexes, avec pour mission de structurer, transformer et piloter des dispositifs à fort impact.

La nouvelle Direction du Pilotage et de la Robustesse a pour ambition de renforcer l’agilité organisationnelle du groupe tout en assurant la cohérence entre les expertises internes, les attentes clients et les transformations en cours. Elle se veut également un catalyseur de coopération entre les différentes entités du groupe réparties dans quatre pays et intégrant des métiers et cultures variés.