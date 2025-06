Outsourcia accueille l’actionnaire de sa nouvelle filiale SoMezzo dans son capital

Annoncée il y a quelques jours, l’opération de rapprochement entre le marocain Outsourcia et le français SoMezzo, livre ses méandres.

Ce deal à 16 millions de dirhams a été financé par le numéro deux au Maroc de l’activité BPO (Business Process Outsourcing) à travers une augmentation de capital réservée à Christophe Bouyssonnade, Président et unique actionnaire de SoMezzo. Une recapitalisation en échange des 202.200 actions que ce dernier détenait dans SoMezzo et qu’il a totalement apportées à Outsourcia qui en devient associé unique. En contrepartie de cet apport, Christophe Bouyssonnade obtient une part représentative d’un peu plus de 3% du capital social d’Outsourcia. Ce qui valorise implicitement le groupe fondé il y a 22 ans par Youssef Chraibi autour de 500 millions de dirhams.

Il faut dire que depuis la crise du Covid-19, Outsourcia a pris le pli de grandir par croissance Interne en absorbant essentiellement des acteurs français de taille limitée comme le groupe Scemi en 2023 et PhoneAct en 2022, dont les effectifs avoisinent les 2.000 salariés en cumulé et sont répartis entre la France, la Tunisie et Madagascar. Avec cette sixième acquisition en quelques années, le Groupe Outsourcia dépasse désormais la barre des 600 millions de dirhams en chiffre d’affaires consolidé et emploie plus de 5.000 collaborateurs maîtrisant plus de 10 langues et répartis sur quatre pays : la France, le Maroc, la Tunisie et Madagascar.