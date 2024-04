Intelcia inaugure un nouveau siège au Portugal et prend pied au Brésil

Intelcia inaugure un nouveau siège social au Portugal et annonce son implantation au Brésil. Cette double initiative renforce la présence mondiale du groupe.

L’événement d’inauguration du nouveau siège social à Lisbonne, avec la participation du secrétaire d’État à l’Économie portugais, João Rui Ferreira, et de l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, représente une étape majeure dans le parcours d’Intelcia au Portugal.

Le nouveau siège, situé dans le prestigieux Parque das Nações de Lisbonne, s’étend sur une superficie de 4 000 m² et peut accueillir plus de 500 collaborateurs. Cette expansion démontre l’engagement continu d’Intelcia à investir dans le marché portugais et à créer des opportunités d’emploi locales.

Carla Marques, CEO d’Intelcia Portugal, souligne : « En cinq ans, Intelcia a connu une croissance remarquable au Portugal. Depuis notre implantation en 2019, nos effectifs ont augmenté de manière significative, passant de 50 à 7 000 collaborateurs répartis sur 13 sites et représentant 41 nationalités. Cette expansion témoigne de notre engagement envers le Portugal et de notre capacité à fournir des services multilingues de haute qualité dans divers secteurs ».

En parallèle de son expansion au Portugal, Intelcia a élargi son empreinte au Brésil dès la fin 2023. Cette nouvelle implantation répond à la demande croissante de services d’externalisation de la part des clients internationaux d’Intelcia.

Karim Bernoussi, co-fondateur et CEO d’Intelcia, déclare de son côté : « L’expansion au Brésil représente une étape importante dans notre stratégie d’expansion au-delà des frontières marocaines et africaines. Notre objectif est de reproduire le succès que nous avons connu sur le marché français et de consolider notre présence sur le marché lusophone ».

La présence d’Intelcia sur les marchés lusophones revêt une importance stratégique, offrant aux entreprises locales des solutions d’externalisation compétitives dans un contexte où l’efficacité opérationnelle et la spécialisation sont des priorités.

Intelcia opère déjà dans divers secteurs, notamment les télécommunications, la banque et l’assurance, le commerce électronique, le retail, la santé et les technologies de l’information.