Ilham Mouhriz: La tech tonique, éclectique

Ilham Mouhriz, forte d’une expérience en stratégie d’entreprise et en gestion des ressources humaines, avec 23 ans de carrière professionnelle nationale et internationale, s’est lancée dans le monde de la technologie et de l’ingénierie.

Femme naturelle et éclectique, elle a su fusionner avec la femme tech tonique, brisant ainsi la résistance de cet antagonisme ancien face aux nouvelles tendances du monde. Son univers est technologique, exigeant des compétences pointues, mais où l’humain reste central au sein d’une structure dans un Maroc en pleine croissance, multipliant les créations, renforçant l’existant et se projetant dans la transformation digitale du pays.

Pour Ilham Mouhriz, le Maroc et son économie ont démontré toute leur capacité à répondre, réagir et rebondir face à chaque secousse, chaque changement, chaque crise, sachant se réinventer, innover, se diversifier et se projeter. Une économie est façonnée par ses entreprises et leur capacité à s’adapter aux évolutions mondiales.

Lire aussi | Ilham Essarhir: la diplomate sprinteuse

Une entreprise semble particulièrement la satisfaire : « L’entreprise marocaine est en train de muter, de changer et de s’adapter à son environnement mondial. Elle a compris que son succès passe par son capital humain et a commencé à investir dans les femmes et les hommes qui la composent ». Cependant, elle souligne également un point d’amélioration fondamental pour elle : « mettre l’innovation au cœur de leur stratégie, en faire le levier de leur développement ».

Avec l’innovation comme levier de toutes les chances, quel modèle d’entreprise pour Ilham MOUHRIZ ? Sa réponse n’est pas surprenante, loin d’être influencée par sa vocation RH : « Pour moi, il n’y a pas de modèle d’entreprise idéal. Ce sont plutôt les femmes et les hommes qui sont à sa tête qui en feront un bon modèle ». La recette du succès d’un modèle réside dans son capital humain, avec en premier lieu les dirigeants, exemples de toutes les valeurs d’inclusivité et d’égalité. En tant que femme, elle veille à ce que la diversité et l’égalité soient des facteurs clés de l’intégration au sein de l’entreprise.

Interrogée sur la pratique de son métier et les éventuelles difficultés rencontrées, elle insiste sur le rôle essentiel des RH dans la conduite des transformations, très entrepreneuriales dans ce domaine. Entrepreneuse résolue, son avenir et ses aspirations ne résident pas dans la quête d’un graal, mais dans un défi qu’elle se lance : « Mon avenir, je me vois chuter et me relever, puis me réinventer, avoir un rôle à jouer dans l’égalité femme-homme ».

Lire aussi | Bahia Bennis: Raison et horizons

Elle envisage son avenir à travers le développement de la femme en général, notamment dans les zones rurales où les femmes ont souvent du mal à accéder à leurs droits. Elle attend avec impatience les résultats du recensement national et espère des avancées significatives : « Idéalement, j’aimerais découvrir que le taux d’alphabétisation des femmes atteint 70 %, alors qu’il était de 57 % en 2022 ». Cette évolution confirmerait l’engagement des femmes à agir et rejoindrait Margaret Thatcher dans sa reconnaissance des qualités des femmes en matière de leadership et de gestion.

Ilham MOUHRIZ partage un constat largement partagé par de nombreuses femmes, rappelant que naturellement, les femmes sont multitâches, flexibles et réactives, la polyvalence étant l’une de leurs principales forces.