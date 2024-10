Allianz Trade prévoit une forte hausse des défaillances d’entreprises en 2024

Allianz Trade a récemment publié un rapport confirmant une augmentation significative des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale pour 2024, estimée à +11 %.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2025 avec une nouvelle hausse de +2 %, avant de connaître un léger recul en 2026. Ce rapport met en évidence des perspectives économiques difficiles pour de nombreuses régions et secteurs, notamment en raison d’une demande mondiale atone, de tensions géopolitiques persistantes et de conditions de financement inégales.

Selon Allianz Trade, plus de la moitié du PIB mondial sera affectée par des hausses à deux chiffres des défaillances en 2024. L’Europe et l’Amérique du Nord sont particulièrement touchées, avec près de 1,6 million d’emplois menacés en 2025. En particulier, les secteurs de la construction, du commerce de détail et des services sont les plus durement frappés.

Au Maroc, un nouveau record est attendu avec plus de 16 000 défaillances d’entreprises prévues en 2024, soit une augmentation de +13 % par rapport à 2023. Cette hausse dépasse le nombre de défaillances observé avant la pandémie et pendant la crise financière de 2008, marquant une période de turbulences économiques continues. Allianz Trade prévoit que les défaillances continueront d’augmenter en 2025 (+8 %), et une stabilisation n’est pas attendue avant 2026.

À l’échelle mondiale, les défaillances d’entreprises ont déjà progressé de +9 % en 2024 et cette dynamique se poursuit dans toutes les régions. Allianz Trade estime que l’indice global des défaillances pour 2024 se situera à +13 % au-dessus de la moyenne observée entre 2016 et 2019, bien que ce chiffre reste inférieur de 11 % à celui de la crise financière mondiale de 2008.

Les grandes faillites atteignent des niveaux records, notamment en Europe de l’Ouest, mettant en péril des millions d’emplois. Aux États-Unis, une augmentation de +12 % des défaillances est prévue pour 2025, avant une baisse de -4 % en 2026. En Europe, les tendances varient : en Allemagne, une hausse de +4 % en 2025 sera suivie d’une baisse de -4 % en 2026. En France et au Royaume-Uni, les défaillances devraient baisser respectivement de -6 % et -4 % en 2026.

Allianz Trade prévoit que l’assouplissement progressif des politiques monétaires, avec une baisse des taux d’intérêt de 2 points d’ici septembre 2025, apportera un soulagement modéré aux entreprises. Cela devrait contribuer à réduire la tendance des défaillances de -4 points de pourcentage en France et aux États-Unis, en stimulant la rentabilité des entreprises. Toutefois, cet allègement ne suffira pas à compenser entièrement l’augmentation des défaillances prévue pour 2025, en particulier aux États-Unis.

Malgré cet assouplissement, de nombreux secteurs continueront à faire face à des difficultés financières, notamment la construction et le commerce de détail, accentuant les risques pour l’emploi et la stabilité économique.