PLF 2025 : Les cadeaux fiscaux que le Maroc réserve à la FIFA

Le Maroc, qui s’apprête à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 avec l’Espagne et le Portugal, se positionne également comme un hub régional pour le football avec l’accueil de la représentation permanente de la FIFA à Rabat.

Dans ce cadre, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025 prévoit un ensemble de mesures fiscales visant à faciliter l’implantation et le développement des activités de la FIFA au Maroc.

Lire aussi | Les Lions de l’Atlas devront grimper au prochain classement FIFA

Le PLF 2025 propose l’institution d’un régime d’incitation fiscale en faveur des représentations de la FIFA au Maroc. Ce régime vise à alléger le fardeau fiscal de l’organisation en lui accordant des exonérations sur plusieurs fronts. Parmi ces mesures, on trouve :

L’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pour toutes les activités menées par la FIFA au Maroc, permettant ainsi à l’organisation de réinvestir plus facilement dans ses projets locaux.

pour toutes les activités menées par la FIFA au Maroc, permettant ainsi à l’organisation de réinvestir plus facilement dans ses projets locaux. L’exonération de l’impôt retenu à la source sur les produits des actions et parts sociales distribués par les représentations de la FIFA, facilitant les flux financiers vers l’organisation et ses entités affiliées.

sur les produits des actions et parts sociales distribués par les représentations de la FIFA, facilitant les flux financiers vers l’organisation et ses entités affiliées. L’exonération de la TVA , tant à l’importation qu’à l’intérieur du pays, sur les biens, matériels, marchandises et services acquis par la FIFA, ce qui pourrait réduire les coûts opérationnels liés à l’organisation d’événements et de programmes de développement.

, tant à l’importation qu’à l’intérieur du pays, sur les biens, matériels, marchandises et services acquis par la FIFA, ce qui pourrait réduire les coûts opérationnels liés à l’organisation d’événements et de programmes de développement. L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre pour tous les actes administratifs réalisés par la FIFA, y compris les titres de séjour délivrés aux représentants et employés étrangers.

pour tous les actes administratifs réalisés par la FIFA, y compris les titres de séjour délivrés aux représentants et employés étrangers. L’exonération de l’impôt sur le revenu pour les salaires du personnel non marocain, attirant ainsi des talents internationaux pour renforcer les opérations locales de la FIFA.

Lire aussi | PLF-2025 : l’essentiel des mesures fiscales

Ces exonérations fiscales, bien que généreuses, s’inscrivent dans une stratégie plus large du gouvernement marocain visant à dynamiser le secteur sportif et à promouvoir le pays comme une destination incontournable pour le football à l’échelle internationale. En attirant le siège régional de la FIFA, le Maroc espère non seulement bénéficier d’une visibilité accrue sur la scène mondiale, mais également stimuler le développement du football local grâce à l’expertise et aux ressources de l’organisation.