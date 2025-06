Royal Air Maroc ouvre quatre nouvelles liaisons internationales au départ de Casablanca

Dans le cadre de l’élargissement de son réseau international, Royal Air Maroc a annoncé le lancement, à partir de septembre 2025, de quatre nouvelles liaisons directes reliant Casablanca à Munich (Allemagne), Zurich (Suisse), Ndjamena (Tchad) et l’Île de Sal (Cap-Vert). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à renforcer la position de Casablanca comme un hub de référence entre l’Europe et l’Afrique.

Les nouvelles dessertes viendront compléter l’offre de la compagnie nationale avec des fréquences bihebdomadaires sur chacune des lignes. À partir du 17 septembre, les passagers pourront rejoindre Zurich les mercredis et dimanches, avec des départs matinaux depuis Casablanca. Le même jour, une nouvelle ligne vers Ndjamena sera opérée les mercredis et samedis, avec des vols de nuit.

Le 18 septembre, Royal Air Maroc lancera la desserte de l’Île de Sal, avec deux vols hebdomadaires, jeudi et dimanche à l’aller, et vendredi et lundi au retour. Enfin, la ligne vers Munich sera opérationnelle à compter du 20 octobre, avec des rotations prévues les lundis et vendredis.

Selon Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, ces ouvertures « marquent une nouvelle étape dans le plan de développement de la compagnie », avec un accent mis sur l’amélioration de l’expérience client, la modernisation des services embarqués et le renforcement de la connectivité régionale.

Ces nouvelles liaisons répondent à une double ambition : mieux servir les diasporas africaines et marocaines présentes en Europe, tout en attirant de nouveaux flux touristiques vers le Royaume. Les destinations africaines s’inscrivent également dans le prolongement de la stratégie continentale de Royal Air Maroc, qui vise à renforcer les échanges intra-africains et à connecter davantage les capitales du continent à l’Europe via Casablanca.