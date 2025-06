Royal Air Maroc renforce son programme estival 2025 avec plus de 6,6 millions de sièges et de nouvelles destinations

Royal Air Maroc annonce un dispositif ambitieux pour la saison estivale 2025, avec une capacité record de plus de 6,6 millions de sièges, répartis sur plus de 95 destinations à travers le monde.

Cette offre, en hausse de plus de 700 000 sièges par rapport à l’été précédent, vise principalement à accompagner le retour massif des Marocains résidant à l’étranger et à répondre à la demande croissante du marché touristique.

La compagnie nationale met l’accent sur le renforcement de son réseau international, avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Sao Paulo, Pékin, Toronto et Catane, ainsi qu’un élargissement de la desserte vers le Royaume-Uni avec l’ajout d’une ligne Casablanca–Londres Stansted, en complément des dessertes déjà existantes vers Heathrow, Gatwick et Manchester. À l’échelle nationale, une nouvelle liaison Rabat–Dakhla vient également compléter l’offre.

Dans le reste du réseau africain, Royal Air Maroc renforce sa présence avec neuf vols hebdomadaires vers Nouakchott et deux vols quotidiens vers Dakar. D’autres destinations européennes telles que Malaga, Valence, Lisbonne et Porto bénéficieront de liaisons assurées par des appareils modernes de type Boeing 737 et Embraer 190.

Pour soutenir cette montée en puissance, Royal Air Maroc annonce l’intégration de huit nouveaux appareils dans sa flotte, dont deux Boeing 787-9 Dreamliner pour les longs courriers et six Boeing 737-8 MAX pour les moyens courriers. Parallèlement, quatre avions seront affrétés auprès de compagnies internationales : un long-courrier basé à Casablanca et trois moyen-courriers opérant depuis Tanger, Nador et Oujda.

Cette stratégie permet à la compagnie de réduire sa dépendance à l’affrètement externe tout en garantissant un niveau de sécurité et de confort conforme aux standards internationaux.

Un réaménagement des plages horaires est également prévu à l’aéroport de Casablanca afin de faciliter les correspondances. Une plage nocturne sera dédiée aux vols vers les grandes villes européennes, tandis qu’une plage diurne permettra une meilleure connexion avec les capitales africaines.

Selon Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, ce déploiement exceptionnel « s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de la compagnie, avec une offre élargie, une flotte modernisée et des innovations opérationnelles destinées à améliorer l’expérience client. »

Les billets pour l’ensemble de ces nouvelles offres sont disponibles à la vente sur le site officiel de la compagnie, dans ses agences commerciales et à travers les agences de voyage partenaires.