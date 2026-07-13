Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc-Banque mondiale : un partenariat décennal pour soutenir la croissance et l’emploi
Royal Air Maroc déploie un dispositif renforcé pour l’été 2026
Green Hydrogen Morocco Camp : un programme intensif pour jeunes talents et experts
Ports marocains : la JICA scrute six mois durant les infrastructures du Royaume pour préparer le partenariat de demain
REMAX Maroc lance une nouvelle agence dédiée à l’immobilier professionnel
Smeia dévoile la berline électrique XPENG P7+
Reda Hilali (Wafa Gestion) au 11e rang des meilleurs gestionnaires d’actifs dans la région MENA
Mondial 2026: les Lions de l’Atlas ont regagné le Royaume
Marques chinoises : M-AUTOMOTIV lance GAC et présente Hyptec, bientôt disponible [Vidéo]
Éducation, résilience, innovation… la Fondation OCP sur tous les fronts
Home AérienRoyal Air Maroc déploie un dispositif renforcé pour l’été 2026
Aérien

Royal Air Maroc déploie un dispositif renforcé pour l’été 2026

by Challenge
written by Challenge

À l’occasion de la saison estivale 2026, Royal Air Maroc (RAM) annonce un programme aérien inédit, avec une offre record de près de 8,2 millions de sièges, soit une progression de 23 % par rapport à l’été 2025. Un dispositif qui permettra de desservir 86 destinations internationales réparties sur l’Afrique, l’Europe, les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient, grâce à une flotte modernisée de 67 appareils.

Concrètement, la couverture géographique de Royal Air Maroc pour l’été 2026 s’élargit considérablement, en Europe d’abord, où plus de 3 millions de sièges sont proposés, soit une hausse de 22 %, avec une présence renforcée dans les pays accueillant une forte communauté marocaine. En Afrique ensuite, l’offre atteint 1,8 million de sièges, en progression de 36 %, confirmant ainsi le rôle de hub continental de la compagnie.

Du côté des Amériques, 723 000 sièges sont déployés, en hausse de 7 %, reliant Casablanca aux États-Unis, au Canada et au Brésil. En Asie et au Moyen-Orient, plus de 524 000 sièges sont programmés, soit une progression de 16 %, grâce notamment au renforcement des liaisons vers la Chine, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Lire aussi | La BAD mobilise 205 millions d’euros pour l’extension de la LGV au Maroc

Enfin, sur le réseau domestique, près de 1,2 million de sièges sont mis en place, en augmentation de 18 %, traduisant l’effort constant de Royal Air Maroc pour renforcer la desserte intérieure et améliorer la connexion des territoires marocains.

Par ailleurs, la structure horaire instaurée en 2025 (Europe de nuit et Afrique de jour) est reconduite sur le hub de Casablanca, afin d’améliorer les correspondances et l’expérience des passagers. Par ailleurs, l’ouverture de la base de Tétouan contribue à l’augmentation de l’offre point à point (+37 %).

Selon Hamid Addou, «le dispositif exceptionnel que nous déployons pour la saison estivale 2026 marque une étape majeure dans la trajectoire de développement de Royal Air Maroc. Avec une offre record et une flotte moderne et renforcée, nous affirmons notre rôle de hub stratégique pour le Maroc et au service de nos diasporas à travers le monde». Et le Président Directeur Général de Royal Air Maroc d’ajouter : «notre priorité reste l’expérience client à chaque étape du voyage, grâce à des appareils plus récents, des correspondances optimisées et une attention constante portée au confort de nos passagers».

Lire aussi | Reda Hilali (Wafa Gestion) au 11e rang des meilleurs gestionnaires d’actifs dans la région MENA

La compagnie nationale s’appuie sur une flotte de 67 aéronefs, renforcée par l’arrivée de nouveaux appareils au cours de l’été 2026. Un renouvellement qui permet d’assurer l’intégralité du programme sans recourir à des affrètements, garantissant des cabines plus confortables, une ponctualité accrue et une meilleure qualité de service.

Aussi, l’ensemble des sièges est accessible à la vente via le site officiel www.royalairmaroc.com, les centres d’appel, les agences commerciales de la compagnie ainsi que le réseau national des agences de voyage.

Vous aimerez aussi

Agadir accueille son premier vol direct en provenance de Montréal

L’aéroport Marrakech-Menara confirme sa dynamique de croissance

Aéroports du Maroc: hausse du trafic passagers de 9,7% à fin avril

Kayouh: le Maroc favorable à l’émergence du Marché unique du transport aérien africain

GISS 2026 : le Maroc et l’OACI scellent deux partenariats stratégiques [Vidéo]

GISS 2026 : 1 500 participants réunis à Marrakech pour renforcer l’aviation civile...