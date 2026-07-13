Royal Air Maroc déploie un dispositif renforcé pour l’été 2026

À l’occasion de la saison estivale 2026, Royal Air Maroc (RAM) annonce un programme aérien inédit, avec une offre record de près de 8,2 millions de sièges, soit une progression de 23 % par rapport à l’été 2025. Un dispositif qui permettra de desservir 86 destinations internationales réparties sur l’Afrique, l’Europe, les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient, grâce à une flotte modernisée de 67 appareils.

Concrètement, la couverture géographique de Royal Air Maroc pour l’été 2026 s’élargit considérablement, en Europe d’abord, où plus de 3 millions de sièges sont proposés, soit une hausse de 22 %, avec une présence renforcée dans les pays accueillant une forte communauté marocaine. En Afrique ensuite, l’offre atteint 1,8 million de sièges, en progression de 36 %, confirmant ainsi le rôle de hub continental de la compagnie.

Du côté des Amériques, 723 000 sièges sont déployés, en hausse de 7 %, reliant Casablanca aux États-Unis, au Canada et au Brésil. En Asie et au Moyen-Orient, plus de 524 000 sièges sont programmés, soit une progression de 16 %, grâce notamment au renforcement des liaisons vers la Chine, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

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Enfin, sur le réseau domestique, près de 1,2 million de sièges sont mis en place, en augmentation de 18 %, traduisant l’effort constant de Royal Air Maroc pour renforcer la desserte intérieure et améliorer la connexion des territoires marocains.

Par ailleurs, la structure horaire instaurée en 2025 (Europe de nuit et Afrique de jour) est reconduite sur le hub de Casablanca, afin d’améliorer les correspondances et l’expérience des passagers. Par ailleurs, l’ouverture de la base de Tétouan contribue à l’augmentation de l’offre point à point (+37 %).

Selon Hamid Addou, «le dispositif exceptionnel que nous déployons pour la saison estivale 2026 marque une étape majeure dans la trajectoire de développement de Royal Air Maroc. Avec une offre record et une flotte moderne et renforcée, nous affirmons notre rôle de hub stratégique pour le Maroc et au service de nos diasporas à travers le monde». Et le Président Directeur Général de Royal Air Maroc d’ajouter : «notre priorité reste l’expérience client à chaque étape du voyage, grâce à des appareils plus récents, des correspondances optimisées et une attention constante portée au confort de nos passagers».

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La compagnie nationale s’appuie sur une flotte de 67 aéronefs, renforcée par l’arrivée de nouveaux appareils au cours de l’été 2026. Un renouvellement qui permet d’assurer l’intégralité du programme sans recourir à des affrètements, garantissant des cabines plus confortables, une ponctualité accrue et une meilleure qualité de service.

Aussi, l’ensemble des sièges est accessible à la vente via le site officiel www.royalairmaroc.com, les centres d’appel, les agences commerciales de la compagnie ainsi que le réseau national des agences de voyage.