Green Hydrogen Morocco Camp : un programme intensif pour jeunes talents et experts

La troisième édition du Green Hydrogen Morocco Camp s’est tenue du 6 au 11 juillet 2026 sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguerir. Organisé par la GIZ Maroc, à travers le projet «Relance Verte», en partenariat avec l’IRESEN et le Laboratoire de matériaux inorganiques pour les technologies d’énergie durable (LIMSET) de l’UM6P, l’événement a réuni étudiants, jeunes professionnels, experts nationaux et internationaux, représentants institutionnels et partenaires industriels.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de représentants du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, de l’Ambassade d’Allemagne au Maroc, de la GIZ Maroc, de l’IRESEN et de l’UM6P. Tout au long de la semaine, les participants ont suivi un programme associant cours techniques, ateliers pratiques, études de cas, visites de plateformes et activités collaboratives. Les thématiques abordées ont couvert l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert et du Power-to-X : énergies renouvelables, électrolyse, production d’hydrogène, dérivés tels que l’ammoniac, le méthanol et les e-carburants, mais aussi infrastructures, stockage, normes de sécurité, critères de durabilité et modélisation économique.

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Les participants ont visité plusieurs sites de recherche et d’innovation à Benguerir, dont le Green Energy Park, le Green & Smart Building Park et les installations de l’UM6P. Ces visites ont permis de relier les connaissances théoriques aux environnements de recherche appliquée et aux infrastructures réelles, renforçant la dimension pratique du camp.

La semaine s’est achevée par un hackathon, au cours duquel les équipes ont travaillé sur des défis concrets liés à l’hydrogène vert. Les projets présentés ont mis en avant des solutions appliquées et une compréhension approfondie des enjeux techniques, économiques et industriels.

Pour le Professeur Abdessamad Faik, Directeur du LIMSET, le développement des talents constitue une composante essentielle de la transition énergétique, une conviction qu’il partage en soulignant l’importance de relier formation, recherche et innovation. Dans le même esprit, Klas Heising, Chef du projet Relance Verte à la GIZ Maroc, rappelle que le développement des compétences nécessaires à l’économie de l’hydrogène vert représente un pilier clé de la transition énergétique du Maroc, renforçant ainsi la complémentarité entre expertise locale et coopération internationale.

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Enfin, le Dr. Samir Rachidi, Directeur Général de l’IRESEN, insiste sur la diversité des participants, mettant en avant que cette année les femmes représentent 60 % des inscrits, un signal fort et encourageant pour l’avenir de la science, de l’innovation et de l’hydrogène vert au Maroc.

Il faut dire que depuis son lancement, le Green Hydrogen Morocco Camp a rassemblé plus de 250 participants et intervenants issus d’universités et d’institutions de tout le pays. L’initiative contribue à bâtir une communauté dynamique autour de l’hydrogène vert, favorisant la collaboration et la montée en compétences dans un secteur stratégique pour l’avenir énergétique du Maroc.