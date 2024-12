Maroc-Corée: un accord commercial de taille en vue 

Le Maroc et la Corée du Sud se rapprochent pour établir un accord commercial ambitieux. Les discussions exploratoires, prévues dès 2025, visent à équilibrer une balance commerciale historiquement favorable à la Corée et à dynamiser les investissements bilatéraux.

Une étude d’impact sera menée côté marocain pour évaluer les implications de cet accord.

Récemment, les visites de hauts responsables des deux pays se sont intensifiées. Le ministre marocain de l’Équipement, Nizar Baraka, et son homologue chargé de l’Investissement, Karim Zidane, ont multiplié les échanges en Corée. Zidane a notamment mis en avant les opportunités offertes par le Maroc dans l’aéronautique, l’automobile et l’énergie verte, positionnant le pays comme une plateforme industrielle compétitive. L’événement « Morocco Now » à Séoul a renforcé cette dynamique, rassemblant décideurs marocains et coréens pour explorer des partenariats stratégiques.

La Corée, cinquième partenaire asiatique du Maroc, voit un potentiel de collaboration accru, avec une dizaine de ses entreprises déjà implantées dans des secteurs clés comme l’automobile et la logistique. Des acteurs majeurs tels que LG Energy Solutions, Hyundai Motors et Samsung C&T ont exprimé leur intérêt pour investir au Maroc.

Le ministre coréen du Commerce, Inkyo Cheong, et son homologue marocain, Nasser Bourita, ont signé un communiqué lançant officiellement les discussions sur un Accord de partenariat économique. Cet accord ambitionne de renforcer les échanges commerciaux, d’attirer des investissements stratégiques et de dynamiser le développement économique des deux nations. Ce partenariat traduit une volonté commune d’accélérer la coopération économique et de partager des pratiques innovantes pour stimuler la croissance.