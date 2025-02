Tesca et le Groupe Lamrani misent 17 MMAD pour le démarrage de leur joint-venture à Kénitra

Annoncé il y a quelques mois dans la foulée de l’accord du Conseil de la Concurrence en mai 2024 consenti aux protagonistes concernés, le projet industriel ambitieux alliant le groupe marocain Safari (détenu par la famille Karim Lamrani) et l’équipementier automobile français Tesca, commence enfin à prendre forme.

Les deux partenaires et co-actionnaires viennent de créer Mafaco Tesca Metal, une joint-venture dont le capital de démarrage a été fixé à 17 millions de dirhams. Elle devra être détenue à parité entre l’ex-Trèves TSC et Mafaco, une filiale à 100 % du groupe Safari spécialisé dans la fabrication des tissus denims, sportwear et des tissus à usages techniques, qui s’était diversifié il y a plus de dix ans dans la production de tissus et coiffes pour automobile.

Doté d’un management mixte franco-marocain et d’une unité de production installée au quartier industriel de Kénitra, Mafaco Tesca Metal aura pour objectif de proposer une gamme complète de produits textiles destinés à l’industrie automobile, allant de la conception à la distribution, en passant par la fabrication et l’assemblage.

Elle se concentrera notamment sur la création de pièces coupées et cousues pour l’intérieur des véhicules automobiles, ainsi que sur la fabrication d’appui-têtes de sièges automobiles.

Rappelons, que le groupe Tesca est présent au Maroc depuis 2004 notamment à Tanger qui abrite Tesca Morocco et depuis 2016, l’entreprise fondée en 1836 collabore avec le groupe Safari dans le cadre d’une collaboration commerciale solide.

En 2023, le groupe Tesca a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 320 millions d’euros (près de 3,5 milliards de dirhams) en comptant parmi ses clients les plus grands constructeurs automobiles comme Bentley, Ford, BMW, Renault, Porsche et Nissan. Sur un effectif mondial d’un peu plus de 5.000 collaborateurs, le Maroc en représente près du cinquième avec environ 1000 salariés à travers trois entités.