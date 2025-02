Franc succès pour la 1ère édition du « Challenge Leadership Show »

La première édition du Challenge Leadership Show a tenu toutes ses promesses. Organisé au Mégarama de Casablanca par Les Éditions de la Gazette, cet événement unique a rassemblé un public attentif et des figures de premier plan du monde du sport et de l’entreprise. En invité d’honneur, Arsène Wenger, légende du football et maître du management, a captivé l’audience par sa vision du leadership lors d’un échange animé par le journaliste Michel Denisot.

La soirée a débuté sous le signe de l’émotion avec un mot d’introduction de Kamal Lahlou, PDG du groupe Les Éditions de la Gazette, qui a souligné l’importance du leadership dans un monde en perpétuelle évolution. Le public a ensuite été surpris par la projection d’un documentaire retraçant la vie et la carrière de Kamal Lahlou, un hommage poignant qui a mis en lumière son parcours et son influence dans le paysage médiatique marocain.

Après cette introduction marquante, place au cœur de l’événement : un échange captivant entre Michel Denisot et Arsène Wenger sur la question fondamentale du leadership. L’ancien entraîneur emblématique d’Arsenal a partagé son expérience et sa vision, insistant sur le fait que l’homme est un être d’imitation et que, par conséquent, il faut des leaders pour montrer la voie.

Selon lui, il existe trois types de leaders : ceux qui naissent avec cette capacité, ceux qui émergent dans des circonstances particulières et ceux qui s’imposent par leur expertise technique. Avec humilité, il a confié qu’il ne se considérait pas comme un leader à l’origine, expliquant qu’il s’est retrouvé dans ce rôle presque par accident, lorsqu’à l’âge de 22 ans, ses coéquipiers à Mulhouse lui ont demandé d’aller réclamer leurs salaires impayés.

Arsène Wenger a souligné que le leadership repose avant tout sur des convictions solides et une capacité à transmettre ses idées avec clarté. Un grand leader, selon lui, sait entrer dans le cerveau des autres et les inspirer. Il a insisté sur l’importance de la recherche constante de la perfection, de la curiosité et de la science pour mieux comprendre le monde. Dans un contexte de crise, il a conseillé de se fier davantage à ses propres observations qu’aux bruits ambiants, affirmant que l’une des clés du leadership est de réduire au maximum les périodes de turbulences.

Le succès du Challenge Leadership Show ne s’est pas seulement mesuré à la richesse des échanges, mais aussi à la qualité de l’audience. Parmi les personnalités présentes, on retrouvait Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, ainsi que des figures majeures du monde des affaires comme Moncef Belkhayat, président du groupe Dislog, Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, et Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA.

La salle, attentive et réceptive, a suivi avec un vif intérêt les réflexions d’Arsène Wenger, dont la vision dépasse largement le cadre du football pour toucher aux grandes dynamiques du leadership dans tous les domaines.

Cette première édition du Challenge Leadership Show a démontré tout son potentiel en proposant un moment d’échange et d’inspiration rare. Entre émotion, analyse et transmission d’expérience, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui s’interrogent sur les clés du leadership. Une initiative réussie qui laisse entrevoir un bel avenir pour les éditions à venir.