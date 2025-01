L’américain Aptiv inaugure une nouvelle usine à la Cité Mohammed VI Tanger Tech

Après l’allemand Leoni s’apprête à inaugurer sa nouvelle usine de câblage automobile à Agadir dans le cadre de la régionalisation de son dispositif industriel au Maroc, c’est au tour du Groupe Aptiv de lancer une nouvelle unité de production d’une taille presque équivalente.

Le groupe américain dont le siège mondial est à Dublin (en Irlande) vient d’inaugurer sa huitième unité de production (et onzième centre d’activité) au Maroc à la zone industrielle de la Cité Mohammed VI Tanger Tech dont les travaux de construction avaient démarré durant l’été 2023. Ayant mobilisé une assiette foncière de six hectares, la nouvelle usine a nécessité une enveloppe d’investissement de près de 450 millions de dirhams. Pour ce qui est de l’emploi, Aptiv Services Morocco, la structure juridique qui porte ce nouvel actif marocain du Groupe Aptiv, vise à terme un effectif de plus de 3.000 salariés contre un millier à son démarrage.

Rappelons que le Groupe Aptiv anciennement Delphi, est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements pour l’automobile issue d’une scission de General Motors le 20 mai 1999. En 25 ans, il est devenu un leader technologique mondial dans l’univers automobile, avec plus de 200 000 collaborateurs répartis sur 138 sites de fabrication et 11 grands centres techniques dans le monde.

Présent dans 50 pays, le Groupe Aptiv revendique un chiffre d’affaires consolidé de 20 milliards de dollars en progression de 15% par glissement annuel. En 1999, le Maroc avait été l’un des premiers pays d’implantation d’Aptiv en dehors de l’Amérique et de l’Europe. Depuis, le groupe coté à la bourse de New York, a substantiellement consolidé sa présence dans notre pays au point de frôler aujourd’hui les 23.000 salariés à travers ses différents sites de production.