Nador West Med: début des acquisitions de terrains pour la ligne ferroviaire

Après la réalisation des études détaillées, les autorités compétentes ont entamé les procédures d’acquisition des terrains en vue de la construction de la ligne ferroviaire vers le port Nador West Med, révèle le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

La voie ferrée est l’une des conditions de réussite de ce grand projet, soutient le ministre lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable à la Chambre des représentants.

La nouvelle ligne à voie unique, qui s’étend sur 52 kilomètres avec une vitesse prévisionnelle de 160 km/h, reliera le port à la ville de Selouane, à 12 km de Nador, chef-lieu éponyme de la province. Le projet prévoit le branchement avec le réseau existant au niveau de la gare de Selouane, la gare de triage de Nador West Med et ses installations terminales.

La réalisation de ce projet, dont l’état d’avancement des travaux a atteint 17%, va nécessiter des crédits de l’ordre de 4,3 milliards de dirhams, précise M. Kayouh dans un exposé sur le programme gouvernemental dans le secteur des transports.

Dans le volet consacré à l’infrastructure ferroviaire, le ministre fait part d’investissements avoisinant les 96 milliards de dirhams (MMDH) à l’horizon 2030. Quelque 53 MMDH sont dédiés à la construction de la LGV Kénitra-Marrakech et le développement du transport ferroviaire régional sur le réseau existant.

Aussi, 29 milliards de dirhams iront à l’acquisition de 18 trains à grande vitesse et 150 trains multiservices, tandis que 14 MMDH sont alloués à la construction ou la réhabilitation d’une quarantaine de gares et le maintien de l’efficacité du réseau national.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un plus large plan de développement du réseau de transport ferroviaire à l’horizon 2040. La stratégie vise à relier 43 villes contre 23 actuellement, 87% de la population contre 51% actuellement, 12 aéroports internationaux et 12 ports par voie ferroviaire contre un aéroport et six ports actuellement.