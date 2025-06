Mégadeal énergétique au Maroc. Taqa Morocco et Nareva conseillés par le cabinet Naciri & Associés A&O Shearman

Le 19 mai, Taqa Morocco, filiale du groupe émirati Taqa, et l’énergéticien marocain Nareva ont conclu un accord stratégique historique avec l’État marocain, estimé à plus de 13 milliards de dollars. Cette opération, l’une des plus importantes jamais signées dans le secteur énergétique national, a été entièrement structurée et pilotée sur le plan juridique par le cabinet Naciri & Associés A&O Shearman, dirigé par Me Hicham Naciri.

Acteur de premier plan dans les grandes opérations au Maroc, le cabinet Naciri & Associés A&O Shearman a une fois de plus démontré sa capacité à encadrer les transactions les plus complexes, à l’intersection du droit des affaires, de l’énergie et du secteur public. Associé au cabinet international A&O Shearman (né de la fusion récente d’Allen & Overy et Shearman & Sterling), le cabinet marocain bénéficie d’un ancrage local fort et d’un rayonnement global.

Dans ce mégadeal, le cabinet a assuré la coordination juridique complète, depuis la structuration des contrats jusqu’aux négociations avec l’État marocain, en passant par les aspects réglementaires et institutionnels. Un rôle de chef d’orchestre assumé par Me Hicham Naciri.

Lire aussi | Aéronautique, automobile, phosphates… Les tops et les flops des secteurs exportateurs

Hicham Naciri, la référence marocaine du droit stratégique

Hicham Naciri n’en est pas à son premier partenariat avec Taqa Morocco. Il avait déjà conseillé le groupe lors du renouvellement de son contrat de production d’électricité avec l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE).

L’accord du mégadeal signé prévoit un investissement de plus de 13 milliards de dollars dédié à la modernisation des infrastructures existantes, à l’intégration de nouvelles capacités renouvelables, et à la diversification du mix énergétique national. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Stratégie énergétique 2030, portée par les autorités marocaines.

Lire aussi | Bank of Africa augmente son RNPG de 26% au T1-2025

Des clients industriels majeurs

Taqa Morocco, dirigée par Abdelmajid Iraqui Houssaini, a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards de DH en 2024, consolidant sa position de premier producteur privé d’électricité au Maroc. Nareva, de son côté, développe activement des projets solaires et éoliens et s’affirme comme un acteur clé de la transition énergétique nationale.