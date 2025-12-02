Ghita Bennis rejoint le cabinet Mokhtari Avocats en tant qu’associée

Le cabinet marocain Mokhtari Avocats, reconnu pour son expertise en énergie, infrastructures et ressources naturelles, renforce son équipe à Casablanca avec l’arrivée de Ghita Bennis. Cette intégration traduit la volonté du cabinet de consolider son positionnement en Afrique francophone et d’élargir ses compétences en financement et développement de projets.

Le cabinet Mokhtari Avocats, fondé en 2017 par Ghalia Mokhtari et deux partenaires locaux, accueille une nouvelle associée à Casablanca. Ghita Bennis, jusqu’alors counsel au sein du cabinet ADNA au Maroc, rejoint l’équipe en tant qu’experte en financements et projets. Sa nomination s’inscrit dans la stratégie du cabinet visant à renforcer sa présence et ses activités sur le continent africain.

Spécialiste du financement structuré, du financement de projets et du développement de projets en Afrique francophone, Ghita Bennis bénéficie d’une expérience solide et diversifiée. Ses compétences couvrent notamment les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de l’exploitation minière et des hydrocarbures.

Un parcours international et pluridisciplinaire

Ghita Bennis a exercé dans des cabinets internationaux de renom, tels que Linklaters et Ashurst à Paris et New York, avant de prendre des responsabilités de responsable juridique pour NBA Africa et la Basketball Africa League à Dakar. Cette expérience plurielle lui permet d’allier expertise juridique et compréhension stratégique des projets complexes sur le continent africain.

Son arrivée marque une étape importante dans le développement de Mokhtari Avocats, renforçant son positionnement en Afrique francophone et consolidant son équipe autour de profils complémentaires et internationaux, prêts à répondre aux défis complexes des projets et financements à l’échelle régionale.

Fondé par Ghalia Mokhtari, spécialiste en droit des projets et bancaire, Mokhtari Avocats est un cabinet boutique reconnu pour son expertise en projets, financement et droit des affaires, avec des compétences complémentaires en droit de l’environnement et en fiscalité. Le cabinet conseille des acteurs publics et privés, allant des institutions financières aux gouvernements, en passant par les développeurs et entreprises internationales.

Ghalia Mokhtari, qui a débuté sa carrière chez Linklaters à Paris avant de diriger une équipe Projets et Financements dans un cabinet indépendant en Afrique du Nord, apporte au cabinet une vision stratégique et une solide expertise dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’immobilier.

Aux côtés de Ghita Bennis, l’associée Aïcha Brahma apporte son expertise en contentieux et arbitrage. Elle accompagne et représente les entreprises marocaines et internationales dans leurs litiges commerciaux et procédures d’arbitrage, consolidant ainsi l’offre complète de Mokhtari Avocats pour ses clients sur le plan juridique et stratégique.