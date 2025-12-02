Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Saham Bank : une nouvelle reconnaissance internationale…
Sûreté ferroviaire : à Rabat, l’Afrique pose les jalons du rail sécurisé de demain
Amicales immobilières : un outil d’accès au logement qui doit changer d’ère
Santé : une visibilité à renforcer
Le fonds d’investissement Capmezzanine II poursuit sa liquidation
Fintech : arrivée d’un nouvel acteur au Maroc…
Congrès mondial de la sûreté ferroviaire : Kayouh et Khlie en éclaireurs d’un rail marocain en pleine mutation
Le marché automobile marocain atteint un niveau record à fin novembre 2025
Benoit Ganzmann : «Les entreprises doivent consolider leurs fondamentaux »
Le groupe de santé NOVA VITA se lance dans l’oncologie à Témara
Itimad Zahidi décrypte les enjeux régionaux et politiques à l’approche des élections de 2026

Dans un entretien exclusif accordé à l’émission “Face à Face” sur MFM Radio, Itimad Zahidi, présidente du Conseil préfectoral de Skhirat-Témara, dresse le bilan de mi-mandat et propose une lecture approfondie de la dynamique de développement dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Elle aborde également l’avenir du RNI, son évaluation de la gouvernance menée par le parti de la Colombe, ainsi que les raisons ayant motivé son repositionnement politique et sa manière de répondre au discours de son ancien parti après avoir changé de place dans la carte politique nationale.
L’émission sera diffusée ce jeudi à partir de 21h sur MFM Radio et en audio-vidéo sur les plateformes digitales de la station.

