Itimad Zahidi décrypte les enjeux régionaux et politiques à l’approche des élections de 2026

Dans un entretien exclusif accordé à l’émission “Face à Face” sur MFM Radio, Itimad Zahidi, présidente du Conseil préfectoral de Skhirat-Témara, dresse le bilan de mi-mandat et propose une lecture approfondie de la dynamique de développement dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Elle aborde également l’avenir du RNI, son évaluation de la gouvernance menée par le parti de la Colombe, ainsi que les raisons ayant motivé son repositionnement politique et sa manière de répondre au discours de son ancien parti après avoir changé de place dans la carte politique nationale.

L’émission sera diffusée ce jeudi à partir de 21h sur MFM Radio et en audio-vidéo sur les plateformes digitales de la station.