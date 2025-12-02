M‑AUTOMOTIV lance la marque sud-coréenne KGM au Maroc

Le groupe M AUTOMOTIV vient fraîchement d’effectuer le lancement officiel de la marque KGM (KG Mobility) au Maroc, marquant ainsi l’arrivée d’un nouvel opérateur sur le marché automobile national. Avec une offre diversifiée allant du SUV au pick-up, en passant par un modèle électrique, la marque ambitionne de conquérir la clientèle marocaine en mettant notamment en avant le design affirmé de ses modèles, les technologies de pointe et une politique tarifaire soigneusement étudiée.

À la suite de son rachat par le conglomérat sud‑coréen KG Group en 2022, SsangYong Motor a officiellement adopté une nouvelle identité début 2023 pour devenir KG Mobility (KGM). Un changement de nom qui marque un tournant pour le constructeur, fondé en 1954 et reconnu pour son savoir‑faire dans les SUV, 4X4 et autres véhicules robustes. Il faut dire que l’arrivée de KGM au Maroc s’inscrit dans la continuité d’un héritage déjà établi. Présente sur le marché marocain depuis 1995 sous son ancienne appellation, la marque revient aujourd’hui avec une approche modernisée de la mobilité. «Le lancement de KGM au Maroc marque l’ouverture d’un nouveau chapitre», souligne Souhail Houmaini. Le Directeur général de M‑AUTOMOTIV ajoute : «avec des modèles performants, robustes et élégants, KGM répond aux attentes des automobilistes marocains en quête de confiance, de technologie et de plaisir de conduite».

Lire aussi | Ghita Bennis rejoint le cabinet Mokhtari Avocats en tant qu’associée

Selon Jaoued Boussakouran, Directeur de la marque KGM, cette nouvelle orientation repose sur l’innovation et la durabilité, avec une transition vers l’électrification et les technologies de pointe, incarnée notamment par le SUV 100 % électrique Torres EVX. La marque revendique également un design audacieux et contemporain, illustré par des modèles tels que le Torres ICE, le Tivoli ou le Rexton, tout en mettant l’accent sur l’accessibilité et la fiabilité. Pour Houda Mouhssine, Directrice marketing et communication de M-AUTOMOTIV, le slogan de la marque, «Enjoy with confidence», traduit cette philosophie : offrir le plaisir de conduire en plaçant la confiance, la sécurité et la qualité au cœur de l’expérience. Aussi, pour accompagner son arrivée sur le marché marocain, KGM s’appuie sur trois premiers points de vente : deux à Casablanca (Lissasfa et Bandoeng) et un à Rabat, sur le boulevard Hassan II.

Lire aussi | M-OCCAZ, la nouvelle enseigne de M-AUTOMOTIV dédiée à l’occasion multimarques

Dès son arrivée au Maroc, KGM déploie une gamme variée couvrant bon nombre d’usages : du SUV urbain au pick‑up, en passant par les modèles électriques et familiaux. Commençons par le Tivoli, un SUV urbain, combinant dynamisme et praticité grâce à son moteur essence 1,5 l turbo et son habitacle fonctionnel. Un cran au-dessus, on retrouve le Torres ICE, un SUV polyvalent qui dispose d’un design original, d’un habitacle moderne doté d’un écran central 12,3 pouces et d’un toit ouvrant lumineux, et qui est animé par un le même 1,5 l turbo essence de 163 chevaux que son petit frère le Tivoli.

A moins de lui préférer la variante 100% électrique qui étrenne un bloc de 207 chevaux pour une autonomie de 462 km WLTP. Au rayon SUV haut de gamme, on recense le Rexton, qui se distingue par son moteur diesel 2,2 l de 202 chevaux, sa transmission 4×4 intelligente et son intérieur premium avec cuir, sièges ventilés et toit panoramique. Enfin, le Musso Grand, un pick‑up d’apparence robuste, offre 202 chevaux en diesel, une double cabine spacieuse et un plateau arrière renforcé, pensé autant pour les usages professionnels que pour les loisirs.

Lire aussi | CloudFret : l’IA au service de la logistique africaine

Et selon M AUTOMOTIV, l’offre KGM a été bien pensée pour répondre aux spécificités du marché national. Adaptée aux usages citadins, familiaux ou professionnels, elle se distingue par un rapport qualité/prix attractif, positionnant KGM comme une alternative crédible et différenciante face aux acteurs déjà présents. Justement, le Tivoli démarre à 249 900 DH (finition Confort AT). Une finition dite «Pro AT», configurée spécifiquement pour les professionnels est affichée à 229 900 DH. Comptez un tarif d’attaque de 449 900 DH (finition Confort 2WD) pour repartir au volant du Rexton. Ce dernier bénéficie lui aussi d’une finition «Pro» à un tarif préférentiel de 379 900 DH. S’agissant du Torres essence, il se vend à partir de 299 900 DH (finition Confort AT). Quant à la variante électrique de ce même Torres, elle débute à 499 900 DH. Reste le pick-up Musso Grand dont la version d’entrée de gamme est négociable à partir de 299 900 DH.