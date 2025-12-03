Alertes
Scanner

Le groupe de santé NOVA VITA se lance dans l’oncologie à Témara

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le groupe de cliniques Nova Vita poursuit son développement. En effet, le nouvel acteur de santé privé au Maroc vient de lancer son activité de soins oncologiques à travers la nouvelle entité Clinique d’Oncologie Tarik Ibn Ziad à Témara. Doté d’une infrastructure moderne avec un centre de dépistage clinique, biologique et radiologique et d’un large plateau de traitements oncologiques adaptés, le troisième établissement du groupe Nova Vita, dont la création remonte à 2019 par le Professeur agrégé en cardiologie Tarik El Houari, vient enrichir sa palette de prestations de soins et de prise en charge médicale offerte et qui couvre la radiologie, la cardiologie (non invasive et interventionnelle), la maternité, la réanimation, les soins d’urgence et autres.

Rappelons, que dans le cadre de contrats de location opérationnelle et qu’outre la Clinique d’Oncologie Tarik Ibn Ziad, le groupe Nova Vita compte également une autre clinique à Témara, en l’occurrence Clinique Internationale d’Oncologie Tarik Ibn Ziad, et un établissement à Nador (Clinique Assalam). Avec un total de près de 200 lits, ce groupe de cliniques nourrit des ambitions de croissance et d’expansion en dehors de ses deux villes de présence actuelle. Quant au peloton de tête du secteur privé de la santé au Maroc, il demeure toujours constitué du leader incontesté Akdital qui poursuit sa chevauchée pour dépasser la barre de 5.000 lits et suivi de loin de CIM Holding et Oncorad (les deux seuls challengers dont le parc de lits est au-delà des 1.000 lits.

