CloudFret : l’IA au service de la logistique africaine 

Le secteur de la logistique en Afrique connaît une recrudescence de startups innovantes visant à relever les défis propres au continent. Ces entités technologiques s’appuient sur des plateformes numériques, des analyses de données et des solutions efficaces pour la chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer le transport, Driss Jabar a fondé CloudFret en 2021, une startup de transport et de logistique qui met en relation les chargeurs de camions et les transporteurs.

Dans l’écosystème tech marocain, où l’innovation est souvent présentée avant même d’être éprouvée, certaines startups prennent le chemin inverse : l’exécution d’abord, la communication ensuite. CloudFret s’inscrit dans cette école du réel. Le projet, né d’un constat opérationnel — des camions circulant à vide, des données fragmentées, une chaîne d’information défaillante et des marges comprimées — a émergé non pas dans une salle de réunion, mais sur les routes, dans les dépôts logistiques et au contact direct des professionnels du secteur. C’est au croisement de ces échanges avec transporteurs, chargeurs industriels et commissionnaires que la startup a façonné son modèle. Très tôt, une conviction stratégique s’est imposée : le fret routier souffre moins d’une crise de demande que d’une crise de coordination. Et cette coordination ne peut se construire qu’en maîtrisant les flux réels avant d’y greffer une couche technologique intelligente.

Aujourd’hui, alors que la demande africaine en solutions logistiques numériques pourrait représenter un marché de plus de 25 milliards $ d’ici 2030 selon plusieurs estimations sectorielles, CloudFret ambitionne de devenir un leader régional LogiTech depuis le Maroc, capable de rivaliser avec les standards internationaux. Mais à l’inverse des approches purement marketplace ou SaaS, l’entreprise a fait un choix structurant : bâtir une souveraineté technologique via le développement d’un ERP logistique propriétaire, adapté aux réalités transfrontalières Maroc–Europe et Maroc–Afrique. Un pari stratégique, qui va à l’encontre de la dépendance aux solutions importées souvent calibrées pour des marchés où les flux, la réglementation et les acteurs sont plus homogènes et moins fragmentés. Ce positionnement ne relève ni d’un effet de mode, ni d’un storytelling marketing : il est la réponse stratégique à un besoin d’infrastructure d’information intelligente. Dans cette Interview Driss Jabar, CEO de CloudFret, revient sur la vision de cette startup.

1) L’écosystème startup Marocain est plein de défis. Comment avez-vous surmonté ces défis ?

Dans un secteur aussi normé qu’informel, structuré qu’atomisé, CloudFret a fait un choix rare pour une startup nord-africaine : bâtir une solution ERP propriétaire, conçue pour les réalités industrielles et transfrontalières du Maroc et de l’Afrique de l’Ouest. Ce choix s’inscrit dans une logique comparable aux grands champions technologiques régionaux qui ont construit leur force en internalisant leurs solutions — plutôt qu’en les sous-traitant.

Pourquoi ce choix compte :

Les ERP logistiques existants sont souvent conçus pour des supply chains moins fragmentées, avec des standards de données plus uniformes.

Les corridors Maroc–Europe et Afrique de l’Ouest sont caractérisés par des ruptures d’information, des intermédiaires multiples et des variations réglementaires.

Un ERP propriétaire signifie : maîtrise du modèle de données, contrôle du produit, indépendance stratégique, avantage compétitif durable.

Ce pilier permet à CloudFret de s’appuyer sur une souveraineté technologique, ce que peu d’entreprises logistiques marocaines ou subsahariennes ont encore initié en interne dans le numérique industriel.

2) Pouvez-vous revenir sur votre parcours et revenir sur les premiers pas de votre entreprise cloudfret ?

CloudFret n’est pas née avec l’obsession d’être « tech ». À ses débuts, l’entreprise n’avait ni pitch deck flamboyant, ni communication virale, ni branding fait pour séduire les médias. L’approche était inverse : écouter, cartographier, comprendre et livrer un résultat tangible aux acteurs du transport — avant d’industrialiser une plateforme. « La technologie ne devait jamais rendre leur métier plus complexe, mais immédiatement plus rentable et mieux coordonné. » C’est sur ce principe que CloudFret a commencé à agréger un réseau d’acteurs, dans un secteur où plus de 30 % des trajets au Maroc se font à vide, selon des projections du marché informel, faute d’information centralisée et d’outils de coordination performants.

Cette sobriété assumée dans la communication n’est pas timidité : elle est maturité observée. CloudFret a refusé de se perdre dans des promesses d’automatisation futuriste alors qu’un enjeu prioritaire dominait : la confiance. Car les transporteurs, souvent indépendants ou opérant avec de faibles marges, demandent plus une preuve qu’un discours. CloudFret leur a donc parlé dans le même langage : celui des flux, des kilomètres, des délais, des coûts et des opportunités optimisées.

3) Votre offre a atteint une maturité indéniable. Quel est votre mindset ?

Si le défaut de coordination a été identifié dès le départ, la solution n’a pas été arrêtée avant l’analyse opérationnelle. Les premiers déploiements ont été réalisés sur le corridor stratégique Maroc–Europe — une route commerciale par laquelle transite près de 73 % des exportations marocaines par voie terrestre combinée ferry via le détroit de Gibraltar et Tanger-Algésiras. Une observation terrain a façonné le produit : les solutions globales importées ne répondent pas suffisamment aux spécificités de ce corridor et aux flux croisés vers l’Afrique subsaharienne.

À ce stade, l’entreprise commence à structurer non seulement une place de marché digitale, mais un modèle hybride capable d’absorber la complexité des flux. Marketplace pour l’intermédiation intelligente, SaaS pour la gestion optimisée, services premium pour la valeur ajoutée opérationnelle : l’entreprise assemble ces trois briques non comme une juxtaposition produite, mais comme un système logique d’optimisation de l’information et des exécutions.

4) Une ambition régionale ?

CloudFret ne vise pas simplement à augmenter le volume d’intermédiation digitale. L’objectif est plus systémique :

réduire structurellement les trajets à vide ;

fluidifier les corridors Maroc–Europe–Afrique ;

bâtir de nouveaux standards de transport routier numérique ;

démontrer qu’un software logistique né au Maroc peut rivaliser avec les solutions mondiales ;

Ce leadership pourra se mesurer non pas uniquement en volumes, mais en impact économique, environnemental et opérationnel.

En sommes ; CloudFret n’appartient pas à la catégorie des startups « météores », dont l’éclat de communication dépasse parfois la réalité produit. L’entreprise s’est construite à partir d’un problème concret, ajusté à travers une observation opérationnelle rigoureuse, et structuré autour d’un choix stratégique : l’exécution précède la narration, la souveraineté technologique précède la dépendance, et la rentabilité précède l’euphorie.

Dans un secteur historiquement refractaire à la digitalisation profonde, CloudFret veut faire plus qu’introduire du logiciel : bâtir une infrastructure logistique intelligente, durable et capable de connecter la région Afrique-Atlantique à l’Europe et au continent.