À Figuig, un nouvel espoir pour les jeunes femmes : le Centre pédagogique et humanitaire Omar Tazi ouvre ses portes

À Figuig, un nouveau souffle d’espoir est né pour les jeunes femmes vulnérables. En marge des célébrations du 70è anniversaire de l’indépendance, le Centre Pédagogique et Humanitaire Omar Tazi a été officiellement inauguré, marquant une avancée majeure pour l’autonomisation féminine dans une région où la précarité demeure un défi quotidien. Porté par la Fondation Omar Tazi et la Fédération des Associations Al Amal, ce centre offre un refuge sécurisé, une formation qualifiante et un accompagnement global pour transformer les parcours brisés en véritables projets de vie.

Figuig s’est placée sous le signe de la solidarité ce 18 novembre 2025, à l’occasion de l’inauguration officielle du Centre Pédagogique et Humanitaire Omar Tazi. Un événement chargé de symbolique, organisé en marge des célébrations du 70è anniversaire de l’indépendance du Royaume, et qui marque une étape déterminante dans la lutte contre la précarité et l’exclusion des jeunes femmes.

La cérémonie a été présidée par Noureddine Ouabbou, gouverneur de la province de Figuig, aux côtés de Dr. Lamia Tazi, présidente de la Fondation Omar Tazi, et de Nouredine Abdelhak, président de la Fédération des Associations Al Amal. La présence conjointe des autorités locales et des acteurs humanitaires illustre l’importance de ce projet, pensé comme une réponse structurelle aux drames silencieux vécus par de nombreuses jeunes filles de la région.

Le Centre Omar Tazi s’impose comme un refuge sécurisé et un véritable tremplin de vie. Il est destiné à accueillir jusqu’à 48 jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, souvent confrontées à l’isolement et à l’absence de perspectives dès leur sortie des structures de protection de l’enfance, où elles doivent quitter les lieux à 18 ans. Pour ces jeunes femmes, ce centre représente une seconde chance. « Ce centre d’accueil est l’aboutissement de plusieurs années de combat. Notre mission est claire : transformer la précarité en opportunités», a déclaré Dr. Lamia Tazi, rappelant l’engagement humanitaire porté depuis plus d’une décennie par la Fondation.

L’infrastructure du centre témoigne de cette ambition : 25 suites confortables, un environnement sécurisé, des espaces dédiés à l’éducation, au soutien psychosocial, aux activités sportives et culturelles. Tout est conçu pour offrir non seulement un toit, mais un cadre propice à la reconstruction personnelle.

L’un des piliers du projet est le partenariat construit avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT). Grâce à cette collaboration, les résidentes pourront accéder à des formations qualifiantes débouchant sur des diplômes reconnus, élément essentiel pour sécuriser une insertion professionnelle durable. Le centre propose également un accompagnement éducatif sur mesure, des ateliers de développement personnel et un suivi psychosocial adapté à chaque histoire de vie.

Ce modèle intégratif place l’autonomie au cœur de sa stratégie. L’objectif n’est pas seulement d’offrir une protection, mais de permettre à ces jeunes femmes de développer des compétences, de gagner en confiance et, à terme, de s’intégrer pleinement dans la société et dans le marché du travail. Les activités éducatives et ludiques-lecture, sport, ateliers thématiques-ouvrent un espace d’expression et de croissance individuel.

Fondée en 2011 sous le slogan «Un sourire pour la vie…», la Fondation Omar Tazi s’est imposée comme l’un des acteurs associatifs les plus engagés dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement social. Rénovation d’écoles, caravanes médicales et chirurgicales, projets d’autonomisation via le programme «Sadaqa Jaria» : autant d’initiatives qui ont renforcé son impact à travers le pays.

La Fédération des Associations Al Amal, reconnue pour son expertise humanitaire et son vaste réseau national et international, apporte au centre une solide expérience de terrain. Sa collaboration étroite avec les pouvoirs publics garantit la pérennité et l’efficacité des programmes déployés.

Avec l’ouverture du Centre Omar Tazi, Figuig devient un symbole d’engagement social et d’espérance. Ce nouvel espace d’accueil ne se contente pas de protéger : il prépare des trajectoires de vie, construit des indépendances et ouvre des chemins d’avenir. Un geste fort, à la hauteur des célébrations de l’indépendance, qui ancre la solidarité comme moteur essentiel de transformation sociale dans l’Oriental.