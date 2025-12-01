Alertes
Scanner

Le groupe H&S Invest crée une nouvelle filiale dans le prêt-à-porter

by Rachid Boutaleb
Moncef Belkhayat, fondateur et président de H&S Invest Holding

Parallèlement à un début d’année prolifique en croissance externe avec des acquisitions en série, le groupe H&S Invest Holding semble finir l’exercice 2025 par des opérations de création ex-nihilo.

Aussi, dans le sillage du projet de moyenne distribution portée par son pôle H&S Retail Holding mise en branle il y a quelques semaines, le groupe fondé et dirigé par le serial entrepreneur Moncef Belkhayat, se lance dans un autre créneau de distribution.

Cette fois-ci, il s’agit du fashion et du prêt-à-porter que H&S Invest Holding souhaite attaquer à travers une nouvelle filiale dédiée. Dénommée H&S Lifestyle Retail et faisant partie de H&S Retail Holding, cette énième entité du groupe qui en compte plus d’une trentaine viendra dès l’année 2026, contribuer à l’ambition de H&S Retail Holding de bâtir un groupe de distribution diversifié visant un chiffre d’affaires de 10 milliards de dirhams à horizon 2030. Pour l’instant, rien ne filtre sur les marques que compte développer H&S Lifestyle Retail, mais la filiale dirigée directement par le patron du pôle Retail de H&S Invest Holding, en l’occurrence Hicham KITANE, dispose d’un programme d’investissement propre de plusieurs dizaines de millions de dirhams.

Rappelons, que H&S Retail Holding s’appuie aujourd’hui sur un portefeuille de cinq marques fortes, ayant chacune sa stratégie et son activité, à savoir M. Bricolage, Venezia Ice, Franprix et Monoprix.

