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AD Capital se lance dans la gestion des OPCI

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Après avoir opéré ses premiers pas dans l’investissement immobilier il y a quelques années à travers AD Capital Properties, la banque d’affaires indépendante AD Capital se lance dans la gestion des OPCI (Organismes de placement collectif en immobilier).

En effet, cet acteur financier, créé et dirigé par Mohamed Chaouki, l’homme politique qui s’est fait connaître il y a quelques mois du grand public en se hissant à la tête du premier parti marocain, le Rassemblement national des indépendants (RNI), s’attend à obtenir incessamment les agréments nécessaires auprès de l’AMMC (Autorité marocaine du marché des capitaux) pour se lancer dans une telle activité.

Il faut dire qu’avec un total d’actifs en croissance exponentielle, qui avoisinent désormais les 150 milliards de dirhams (contre à peine 22 milliards de dirhams à fin 2021), cette classe d’actifs attire de plus en plus d’acteurs désireux de se positionner dans la gestion des actifs immobiliers à rendement. Avec l’entrée en lice d’AD Capital dans ce marché de plus en plus attrayant, le nombre de sociétés agréées par l’AMMC pour la gestion des OPCI sera porté à une dizaine.

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Rappelons qu’AD Capital est une banque d’affaires qui opère dans les métiers financiers « classiques », tels que la gestion des OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) à travers sa filiale historique AD Capital Asset Management, le conseil financier par l’entremise d’AD Capital Finance, la banque privée exercée par AD Capital Wealth Management, ainsi que l’investissement, le conseil et la gestion d’actifs immobiliers par le truchement d’AD Capital Properties.

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