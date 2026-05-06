Économie circulaire : Stellantis ouvre un centre de démantèlement au Maroc

Stellantis a annoncé l’ouverture de son Centre de démantèlement pour l’économie circulaire à Casablanca. Cette structure, la première du genre pour le groupe au Maroc et dans la région Moyen‑Orient et Afrique, constitue le troisième site mondial de l’entité SUSTAINera, après Turin en Italie et São Paulo au Brésil.

Opérant dans le cadre de SUSTAINera, la division mondiale de Stellantis dédiée à l’économie circulaire, le site met l’accent sur le démantèlement des véhicules et la récupération de composants destinés au réemploi. Cette démarche illustre l’ambition du groupe de prolonger la durée de vie des produits tout en optimisant l’usage des ressources à chaque étape de la chaîne de valeur automobile.

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Situé à Aïn Sebaâ, à Casablanca, le centre marque une étape importante dans la feuille de route de Stellantis en matière de durabilité. Il renforce le rôle stratégique du Maroc au sein de l’écosystème régional du groupe, qui intègre la fabrication, l’ingénierie, les solutions de mobilité et les services durables. «Le Maroc joue un rôle stratégique dans l’empreinte régionale de Stellantis, et le lancement de ce centre reflète notre engagement à développer des solutions automobiles durables tout en soutenant le développement économique local», a déclaré Yves Peyrot Des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc.

Laurence Hansen, Senior Vice President, Global Circular Economy Business, Yves Peyrot Des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc et Jean-Christophe Bertrand, MEA Parts & Services SVP.

Soutenu par un investissement de 1,6 million d’euros, le site devrait générer environ 150 emplois directs et indirects. Il s’étend sur 6 000 m² et a été conçu pour gérer l’ensemble du processus de démantèlement de manière structurée et respectueuse de l’environnement. Les zones opérationnelles comprennent la réception des véhicules, la dépollution, le démantèlement, le contrôle qualité et le stockage des pièces récupérées avant leur redistribution.

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Avec une capacité annuelle pouvant atteindre 10 000 véhicules, le centre permettra la récupération systématique de composants réutilisables issus de véhicules en fin de vie. Après des contrôles qualité rigoureux, ces pièces seront réintégrées dans l’écosystème de l’après‑vente, offrant aux clients et aux professionnels des solutions fiables et plus abordables.

Chaque véhicule suit un processus précis : réception et identification, dépollution, démontage sélectif des pièces à fort potentiel de réutilisation, inspection et traçabilité. Les composants validés sont ensuite référencés et redistribués via les réseaux de réparation et les plateformes digitales. Les pièces non réutilisables sont orientées vers des filières de recyclage, garantissant une valorisation responsable des matériaux.

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Les pièces récupérées sont distribuées via le réseau après‑vente de Stellantis, le hub Distrigo et des plateformes digitales telles que Parts24, spécialisée dans la vente en ligne de pièces d’occasion. L’écosystème inclut également Piyes, une startup marocaine dédiée à l’approvisionnement pour les assureurs et les flottes. Ensemble, ces canaux assurent une réintégration efficace des composants sur le marché marocain.

Faut-il souligner que ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de Stellantis dans le Royaume, aux côtés du Complexe Industriel de Kénitra et de l’Africa Technical Center à Casablanca. En intégrant l’économie circulaire à son écosystème, le groupe indique confirmer son ambition de soutenir le développement d’une industrie automobile durable et compétitive au Maroc, tout en contribuant à une mobilité plus responsable.