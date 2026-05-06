Math&Maroc réunit 600 lycéens autour des maths d’excellence

L’association Math&Maroc a organisé, du 1er au 3 mai, la première édition de la Math&Maroc Competition Junior (MMC Junior), une compétition nationale de mathématiques destinée aux élèves du tronc commun, de première et de deuxième année du baccalauréat.

Répartis sur trois campus d’excellence (UM6P Rabat, UM6P Benguerir et LYMED), près de 600 participants ont pris part à cette expérience scientifique et humaine inédite, encadrés par 82 membres de l’association qui ont spécialement fait le déplacement depuis les meilleures universités internationales (Ecole Polytechnique, MIT, CentraleSupelec, EPFL…) et nationales (UM6P, EMI, Al Akhawayn…).

«L’engouement pour la compétition s’est également reflété dans le processus de sélection, avec 1800 candidatures enregistrées à l’échelle nationale», se félicite, dans un communiqué, l’association, assurant qu’«aucun talent n’a été laissé de côté pour des raisons financières ou géographiques», grâce au soutien financier de l’UM6P, du LYMED (Lycée Méditerranéen de Martil) et du partenaire officiel Adria.

Lire aussi I L’enseignement supérieur au défi des transitions: la FEDE réunit son réseau mondial à Marrakech

Au cœur de l’événement, une épreuve écrite de 4 heures combinant des questions inspirées par le format AIME (American Invitational Mathematics Examination), ainsi que des problèmes ouverts exigeant une rédaction rigoureuse. En outre, la MMC Junior a comporté des ateliers d’orientation académique pour guider les lycéens vers les filières d’excellence, à travers les conseils prodigués par des dizaines de ses membres venus des meilleures universités nationales et internationales.

Le programme a comporté aussi des workshops scientifiques pour explorer des concepts avancés et stimuler la curiosité intellectuelle des participants, ainsi que des activités de cohésion pour tisser des liens entre les meilleurs esprits de toutes les régions du Maroc.

Lire aussi I En France, les étudiants étrangers inquiets face à la hausse des frais universitaires

La compétition, dotée de 68.000 dirhams, a récompensé les trois premiers élèves au niveau de chaque campus, soit 10.000 DH pour le 1er prix, 6.000 DH pour la 2ème place et 4.000 DH pour la 3ème place.

Math&Maroc est une association à but non lucratif fondée en 2016 par d’anciens olympiens et polytechniciens. Avec plus de 200 membres actifs répartis sur 4 continents, l’association unit les forces des étudiants et alumni des meilleures universités internationales et nationales qui souhaitent s’engager pour leur pays.

