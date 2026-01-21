Le Lycée Mohammed VI d’Excellence de Benguérir, une décennie de success story

Depuis 2015, date de lancement des classes préparatoires aux grandes écoles, puis 2017 avec l’ouverture du Secondaire Qualifiant, le Lycée Mohammed VI d’Excellence (LM6E) de Benguérir a accompagné plusieurs cohortes d’élèves issus de toutes les régions du Royaume vers des parcours académiques parmi les plus sélectifs, en neutralisant progressivement les contraintes économiques qui freinent traditionnellement l’accès à ces filières.

Entre 2017 et 2026, 724 bourses d’excellence sous conditions de ressources ont ainsi été attribuées à des anciens élèves poursuivant leurs études dans les grandes écoles françaises, donnant une mesure concrète de ce que peut produire un ascenseur social lorsqu’il est pensé, moins comme une exception, que comme un dispositif structurel.

La progression observée durant cette période, marquée par des pics significatifs à partir de 2020, traduit un double mouvement : l’élargissement du vivier d’élèves éligibles et la consolidation d’un accompagnement financier permettant de sécuriser des parcours académiques exigeants dans des environnements internationaux très compétitifs. Ce soutien ciblé s’inscrit dans une logique de continuité éducative, visant à réduire les ruptures liées aux contraintes socio-économiques et à préserver la performance académique sur le long terme.

Lire aussi I Akhannouch à Davos: comment le Maroc allie « ambition sociale et crédibilité économique »

Le recrutement des élèves en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) repose sur des critères exigeants d’excellence académique, tout en accordant une attention particulière à la diversité géographique. Cette approche permet d’accueillir des élèves issus de quasiment toutes les provinces du Royaume et de milieux sociaux variés, reflétant ainsi la richesse et la pluralité des talents marocains.

Par ailleurs, les résultats obtenus aux concours nationaux et internationaux témoignent de la qualité de la formation dispensée en CPGE. Chaque année, environ la moitié des élèves intègre les écoles d’ingénieurs les plus sélectives en France (telles que l’École polytechnique, CentraleSupélec, les Mines de Paris, les Ponts et Chaussées…), toutes éligibles à des dispositifs de bourses, tandis que l’autre moitié rejoint les meilleures écoles d’ingénieurs au Maroc (notamment EMINES, Centrale Casablanca, l’EMI, l’EHTP…).

Au-delà de l’accès aux grandes écoles, les trajectoires post-CPGE témoignent d’un ancrage croissant dans la production de savoirs. À ce jour, plus de 15 % des anciens élèves issus des classes préparatoires du lycée sont engagés dans un doctorat ou exercent dans des activités de recherche de haut niveau.

Lire aussi I ONU: le Maroc conforte sa place de première destination en Afrique

Cet indicateur, encore peu répandu à l’échelle des filières préparatoires, signale une orientation affirmée vers la recherche scientifique et l’ingénierie avancée, ainsi qu’une capacité à former des profils appelés à contribuer aux écosystèmes académiques et scientifiques, au Maroc comme à l’international.

L’ouverture du Secondaire Qualifiant en 2017 a renforcé ce modèle en assurant une préparation académique précoce et équitable, avec une prise en charge quasi intégrale des élèves (99,6 % en 2025). Le recrutement national garantit une représentativité territoriale rare dans les établissements à forte sélectivité. Enfin, la forte proportion de filles (78 %) témoigne de l’attractivité croissante des filières scientifiques auprès des jeunes femmes, dans un cadre où l’excellence académique demeure le seul critère de sélection.

Lire aussi I Croissance, déficits, demande… les prévisions du HCP pour 2026

Dix ans après son lancement, le LM6E s’inscrit désormais dans une dynamique de développement et de déploiement territorial. Initialement implanté à Benguérir, le modèle s’est progressivement étendu à travers l’ouverture de nouvelles branches, notamment à Rabat et à Laâyoune, traduisant l’ambition d’élargir l’accès à l’excellence académique et de renforcer l’équité territoriale.