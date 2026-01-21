Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Intempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes
Mehdi Griny: «Le véritable problème de l’emploi au Maroc, c’est le décalage entre formation et besoins du marché»
Business Ready: le Maroc confirme son statut de place forte de l’investissement, mais bute sur l’efficacité opérationnelle
La MDJS confirme ses certifications en matière de sécurité et d’intégrité
HCP: nette amélioratin de la confiance des ménages au T4-2025
Sa Majesté le Roi félicite l’ensemble des citoyens pour « le succès historique » de la CAN
Smeia : ventes record en 2025, cap sur l’innovation en 2026
Les intempéries se poursuivent jusqu’au lundi, des pluies atteignant 100 mm
Davos 2026: ce que vous devez retenir…
Le Maroc accueille la Conférence des ministres africains des Finances
Home Challenge newsTransport maritimeIntempéries: les liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger suspendues
Transport maritime

Intempéries: les liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger suspendues

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Port de Tanger Med

Les liaisons maritimes entre le port espagnol de Tarifa (Cadix) et celui de Tanger ont été suspendues mercredi à partir de 10h00 en raison des conditions météorologiques défavorables affectant le détroit de Gibraltar, marquées par de fortes pluies et des vents violant, ont annoncé les autorités portuaires de la baie d’Algésiras (APBA).

Toutes les traversées prévues à partir de cette heure ont été annulées, la seule liaison assurée dans la matinée étant celle programmée à 9h00, précise la même source.

Lire aussi | Baraka: les retenues d’eau à plus de 4 milliards de m3, soit une année d’eau potable

Au total, neuf départs opérés par les compagnies Balearia et AML ont été suspendus entre 10h00 et 21h00, rendant la liaison Tarifa–Tanger inopérante durant toute la journée.

Par ailleurs, la connexion maritime entre le port d’Algésiras et Tanger Med demeure opérationnelle, bien que les passagers aient été appelés à rester attentifs aux informations diffusées par l’APBA en raison d’éventuelles perturbations.

L’Agence météorologique nationale (Aemet) espagnole a maintenu pour ce mercredi l’alerte jaune pour précipitations dans la région. Des pluies pouvant atteindre 15 litres par mètre carré en une heure, avec un cumul allant jusqu’à 40 litres en 12 heures, sont attendues, l’alerte restant en vigueur entre 15h00 et minuit.

Vous aimerez aussi

Yassine El Omari s’offre un pétrolier

DP World connecte les hubs d’Agadir et Casablanca aux ports de Londres et...

Marhaba 2025: Balearia renforce ses traversées entre l’Espagne et le Maroc

Transport maritime: Balearia lance une nouvelle ligne Tarifa–Tanger Ville à partir du 8...

Balearia lance sa nouvelle ligne Tarifa–Tanger-Ville début mai

Baleària: la liaison Tarifa-Tanger Ville opérationnelle dès la deuxième semaine de mai