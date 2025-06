Marhaba 2025: Balearia renforce ses traversées entre l’Espagne et le Maroc

La compagnie maritime espagnole Balearia a annoncé, jeudi, le renforcement de ses liaisons entre l’Espagne et le Maroc, à l’occasion de l’Opération Marhaba 2025, avec une trentaine de traversées quotidiennes prévues entre le 15 juin et le 15 septembre.

Le trafic sera particulièrement renforcé sur les lignes Tarifa-Tanger Ville, Algésiras-Tanger Med, Almeria-Nador et Motril-Tanger Med, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Dans ce cadre, Balearia opérera pour la première fois sur la liaison Tarifa-Tanger Ville, avec jusqu’à 12 départs par jour assurés par deux navires à grande vitesse, marquant ainsi une extension significative de son réseau en direction du Maroc, a précisé la même source.

Les dessertes seront également augmentées avec jusqu’à 9 départs quotidiens entre Algésiras et Tanger Med, 2 à 3 rotations par jour entre Almeria et Nador, tandis qu’une interconnexion saisonnière sera assurée entre Motril et Tanger Med, en fonction de la demande.

« Cette programmation, la plus grande dans le cadre de l’Opération Marhaba, traduit notre engagement pour une mobilité efficace et adaptée aux passagers qui traversent chaque été le Détroit pour retrouver leurs proches », a déclaré le directeur général de Balearia, Georges Bassoul, cité dans le communiqué.

« Le nord de l’Afrique représente notre principal marché à l’international, et notre ambition est d’y proposer un service à la fois fiable, compétitif et conforme aux attentes des passagers », a-t-il souligné.

Pour cette campagne, Balearia a mobilisé une flotte de 10 navires récemment rénovés, et renforcé ses effectifs avec plus de 300 agents répartis entre ses bases du sud de l’Espagne et du nord du Maroc.