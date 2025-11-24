Yassine El Omari s’offre un pétrolier

Petrostar Maroc franchit un cap stratégique avec l’acquisition du pétrolier « PS OUFELLA », désormais sous pavillon marocain. En investissant dans le transport maritime, l’entreprise fondée par Yassine El Omari s’intègre plus profondément dans la chaîne de valeur pétrolière et s’inscrit dans la dynamique nationale de reconstitution d’une flotte marchande compétitive. Un mouvement qui rebat les cartes d’un segment largement dominé par des opérateurs étrangers.

Petrostar Maroc élargit son périmètre opérationnel avec l’achat d’un tanker à double coque de 1 055 tonneaux, rebaptisé « PS OUFELLA » et immatriculé sous pavillon marocain le 1er octobre 2025. Le navire, en cours de mise en conformité à Rotterdam, sera basé à Agadir et destiné au cabotage de produits raffinés entre les ports du Royaume. Sa vitesse de 14 nœuds et son niveau de sécurité le positionnent dans les standards internationaux.

L’opération n’a rien d’anodin : elle marque l’entrée officielle de Petrostar dans le transport maritime, dernier maillon d’une stratégie d’intégration verticale entamée depuis plus d’une décennie. Dans un marché où les marges sont étroitement liées à la maîtrise logistique, posséder un outil flottant devient un avantage compétitif décisif, capable d’optimiser les coûts, de réduire les dépendances et de sécuriser les approvisionnements.

Petrostar, douze ans de montée en puissance

Depuis sa création en 2012, Petrostar s’est développée selon une logique d’expansion progressive, passant du bunkering à la distribution BtoB, puis au retail avec un réseau qui a atteint 32 stations-service fin 2023. L’entreprise a obtenu successivement les agréments de distribution puis d’importation des produits pétroliers, lancé des centres de maintenance automobile et déployé une station mobile 100 % digitalisée, destinée aux entreprises.

Cette dynamique a permis au groupe de s’imposer parmi les acteurs les plus agiles d’un secteur marqué par une forte concurrence et par l’absence d’outil de raffinage depuis l’arrêt de la Samir en 2015. L’investissement dans le PS OUFELLA confirme une volonté d’intégration totale, allant de l’import au stockage, du transport à la distribution.

Le cabotage pétrolier, un marché clé trop longtemps délaissé

Le tanker arrive dans un contexte où le cabotage constitue un levier stratégique pour la sécurité énergétique du pays. Les hydrocarbures représentent 50 % des 6 millions de tonnes transportées annuellement. Faute de raffinerie opérationnelle, l’approvisionnement national s’opère désormais principalement depuis Tanger Med vers les autres ports, notamment ceux du sud.

Ce segment reste pourtant dominé par des armateurs étrangers, malgré les appels à renforcer le pavillon national. L’intégration d’un nouveau navire marocain (un phénomène encore rare) contribue à réduire cette dépendance et renforce la capacité du Royaume à maîtriser ses flux énergétiques.

Un pavillon national qui commence à se reconstruire

Avec l’entrée du PS OUFELLA, la flotte marchande marocaine compte désormais seize unités, dont six caboteurs pétroliers aux côtés de navires passagers et de porte-conteneurs opérés sous pavillon national. La dynamique reste modeste au regard des ambitions du Royaume, mais elle s’inscrit dans la continuité du discours du 6 novembre 2023 appelant à rebâtir une flotte compétitive, capable d’intégrer les grandes routes africaines et méditerranéennes.

Dans ce paysage, la démarche de Petrostar prend une dimension stratégique : elle incarne le retour progressif d’investisseurs privés marocains dans un secteur historiquement délaissé.