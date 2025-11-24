Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le tandem Bernoussi-El Aoufir reprend le contrôle total d’Intelcia
Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire
Bourse de Casablanca: le marché reprend des couleurs
Africa Investment Forum: le Maroc fait le point sur l’investissement
Casablanca-Settat: la SRM va recruter 200 collaborateurs
Le groupe Al Omrane devient «Sponsor Officiel» de la FRMF
Farid Mezouar: «Le succès appelle le succès en matière d’IPO»
TPME: un nouveau dispositif qui change enfin les règles du jeu
Quand l’image sature, la réputation vacille [Par Meryem Anzid*]
Sebastien Rollet nommé Secrétaire général de la BMCI
Home ActualitésScannerMediterrania Capital Partners lance son 2ème fonds d’investissement immobilier
Scanner

Mediterrania Capital Partners lance son 2ème fonds d’investissement immobilier

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quatre ans après avoir entamé les opérations de son premier fonds immobilier, dénommé MCP Real Estate, le groupe Mediterrania Capital Partners, leader marocain des métiers de private equity, s’apprête à lancer un deuxième véhicule entièrement dédié aux investissements dans la pierre.

En effet, le groupe présidé par Saad Bendidi (ex-patron d’Al MADA et de Financecom), compte initier les premiers investissements de MCP Real Estate II dès le début de 2026 et notamment, dans les projets d’immobilier professionnel locatif qui ont fait, d’ailleurs, la réussite de son premier véhicule entré récemment en phase de désinvestissement avec la mise en vente de ses deux projets phares (un projet de plateaux de bureaux à Casa Finance City) et une clinique privée sur Boulevard Abdelmoumen.

Rappelons, que pour le tour de table de MCP Real Estate I, Mediterrania Capital Partners avait réuni des investisseurs prestigieux à l’image de la CMR, AXA Assurance Maroc et le groupe TGCC. Pour cette fois-ci, rien ne filtre sur les protagonistes du nouveau véhicule mais il semblerait selon des sources proches du dossier, que l’actionnariat sera élargi cette fois-ci, à de nouveaux investisseurs désireux de s’exposer à l’investissement immobilier. Sur le volet de ses opérations de private equity classique, Mediterrania Capital Partners a récemment clôturé son quatrième fonds d’une taille de plus de 600 millions d’euros (plus de 6 milliards de dirhams). Ce fonds est destiné à soutenir les PME en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Vous aimerez aussi

Le fabricant de matelas Arton Confort double sa capacité de production

Le groupe FERTIKA investit plus de 30 MDH dans son site de la...

L’Université Al Akhawayn investit massivement dans l’énergie solaire

Volga Armatures : un projet de plus de 200 millions de DH à...

Le groupe SMEIA investit massivement à la Ville Verte

CASH PLUS : introduction en bourse imminente