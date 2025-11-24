Mediterrania Capital Partners lance son 2ème fonds d’investissement immobilier

Quatre ans après avoir entamé les opérations de son premier fonds immobilier, dénommé MCP Real Estate, le groupe Mediterrania Capital Partners, leader marocain des métiers de private equity, s’apprête à lancer un deuxième véhicule entièrement dédié aux investissements dans la pierre.

En effet, le groupe présidé par Saad Bendidi (ex-patron d’Al MADA et de Financecom), compte initier les premiers investissements de MCP Real Estate II dès le début de 2026 et notamment, dans les projets d’immobilier professionnel locatif qui ont fait, d’ailleurs, la réussite de son premier véhicule entré récemment en phase de désinvestissement avec la mise en vente de ses deux projets phares (un projet de plateaux de bureaux à Casa Finance City) et une clinique privée sur Boulevard Abdelmoumen.

Rappelons, que pour le tour de table de MCP Real Estate I, Mediterrania Capital Partners avait réuni des investisseurs prestigieux à l’image de la CMR, AXA Assurance Maroc et le groupe TGCC. Pour cette fois-ci, rien ne filtre sur les protagonistes du nouveau véhicule mais il semblerait selon des sources proches du dossier, que l’actionnariat sera élargi cette fois-ci, à de nouveaux investisseurs désireux de s’exposer à l’investissement immobilier. Sur le volet de ses opérations de private equity classique, Mediterrania Capital Partners a récemment clôturé son quatrième fonds d’une taille de plus de 600 millions d’euros (plus de 6 milliards de dirhams). Ce fonds est destiné à soutenir les PME en Afrique du Nord et de l’Ouest.