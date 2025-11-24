Alertes
Mercredi 26 novembre : 3ème Édition du Championnat de Pizza Maroc 2025 

La 3e édition du Championnat de Pizza Maroc se tiendra le 26 novembre 2025, de 10h à 17h, au siège de Higel Maroc à Casablanca, situé N°10, Rue 2, Lot Mazella, Boulevard Ibn Tachfine – Casablanca. Parrainé par la Chambre de Commerce Italienne au Maroc, l’événement réunira les meilleurs pizzaiolis du Royaume, chacun disposant de douze minutes pour séduire un jury international et tenter de décrocher le titre de Champion du Maroc 2025.

Lancé en 2022 par Dado’s Consulting, ce championnat contribue à structurer un secteur en pleine croissance, en valorisant les talents établis et en offrant une plateforme de formation et de professionnalisation. Il constitue également une étape déterminante vers la création de la première Académie Marocaine de Formation de Pizzaiolis, un projet destiné à pérenniser et à encadrer ce métier en expansion.

Le jury réunit des figures de référence : Massimiliano Saieva, pionnier de la pizza romaine aux États-Unis et formateur international ; Federico Dado, expert gastronomique et fondateur de Dado’s Consulting ; Giulio Frascatani, président de la Chambre de Commerce Italienne au Maroc ; ainsi que le chef marocain Taki Kabbaj, passé par de grandes maisons françaises et aujourd’hui à la tête du restaurant La Braise d’Or.

L’édition 2025 bénéficie du soutien de plusieurs partenaires engagés, parmi lesquels Italforni, Higel Maroc, Toschi et Solution Forever, témoignant d’un écosystème mobilisé autour de la valorisation du savoir-faire culinaire.

Le lauréat remportera un voyage de trois jours en Italie, incluant une formation professionnelle exclusive, véritable immersion dans l’excellence et l’art authentique de la pizza.


Contact : 066 92 22 87  
• Lieu : siège de Higel Maroc à Casablanca

