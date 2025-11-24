Alertes
Spectacle : maroc In Jazz
Agenda

Spectacle : maroc In Jazz

by Challenge
written by Challenge

Made in Live Production convie le public à une soirée placée sous le signe de l’élégance et du raffinement. Le prestigieux Palais Soleiman accueillera Maroc in Jazz, un dîner-concert exceptionnel où gastronomie et musique se rencontrent. Au programme, le trompettiste Malo Mazurié, figure reconnue de la scène internationale pour sa virtuosité et son swing intemporel, sera entouré de musiciens talentueux. Ensemble, ils offriront un voyage musical mêlant grands standards du jazz et créations contemporaines, dans une atmosphère feutrée et conviviale. Dans ce cadre somptueux, les invités vivront une expérience immersive où l’art culinaire se marie à l’excellence artistique, pour une soirée unique empreinte de partage et d’émotion.

Le 29 novembre 2025 au Palais Soleiman, Marrakech. 

