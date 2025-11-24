Transition numérique : les experts-comptables aussi

Les participants au 10ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC), ont été unanimes à reconnaitre que le recours à l’Intelligence Artificielle n’est plus une option comme une autre, son usage s’inscrit dans une séquence stratégique où le Maroc accélère sa transition numérique. Pour ces professionnels de la finance, ces mutations doivent accompagner celles d’un métier qui veut affirmer son leadership en intelligence avec l’automatisation massive des tâches administratives et la transformation en profondeur du rôle de l’expert-comptable.

Le grand raout du Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables, a baissé le rideau sur la nécessité de ne pas passer à côté de la révolution numérique. Cette 10e édition du Congrès de l’OEC, s’est tenue les 13 et 14 novembre à l’hôtel Four Seasons de Rabat sous le thème central : «l’IA, la durabilité et les talents».

La question n’est pas de trop dans un monde en mutation, où les métiers comptables de demain s’interrogent sur les opportunités dégagées par l’IA, surtout au moment où l’usage de l’IA n’est pas cantonné à l’automatisation des tâches existantes, notamment dans la saisie des factures, les rapprochements bancaires, tâches fastidieuses et sujettes à erreur, désormais gérées avec rapidité et précision par des logiciels intelligents. Mais le recours à l’IA ouvre surtout la voie à des opportunités professionnelles inédites pour répondre à des besoins croissants de plus en plus complexes des entreprises. C’est notamment le cas pour fournir des analyses financières plus précises et stratégiques, pour auditer efficacement

le contrôle et la vérification des comptes pour détecter les anomalies et améliorer la fiabilité des audits, contrôler la gestion en s’appuyant notamment sur des outils d’analyse prédictive basés sur l’IA pour aider les entreprises à anticiper leurs performances futures ;

Un rôle clé dans la gestion globale des finances d’une entreprise, qui intègre des solutions technologiques pour améliorer la prise de décision stratégique. Selon une étude récente de Forrester Consulting, 61 % des sociétés estiment que le recours à l’intelligence artificielle a amélioré la satisfaction de leurs clients et d’après Mindbowser Chatbot Survey, 87 % des entreprises ont remarqué une réduction du temps de réponse aux demandes des clients grâce à l’automatisation des réponses.

C’est ce qui fait dire à Faïçal Mekouar, Président de l’OEC, à l’ouverture de la rencontre, que «Nous entrons dans une nouvelle ère où l’intelligence artificielle, la durabilité et les talents redéfinissent nos métiers et notre économie», rappelant que la technologie ne pourra jamais supplanter l’humain.

Tordant ainsi le cou à une rumeur persistante sur une IA menaçant le métier d’expert-comptable, l’IA ne remplacera jamais les experts-comptables, mais elle transformera forcément leurs pratiques, voire même leur rôle. l’Expert-comptable se transformant en stratège, concentré sur des activités qui nécessitent des qualités plutôt humaines telles que l’intuition, la créativité et l’anticipation des risques.

Pour le patron des experts comptables, rien ne sert de fermer les yeux sur le rouleau compresseur qui s’impose au moment où on s’achemine vers une information financière traitée automatiquement et générée en temps réel. Dans ce contexte, «notre rôle et notre mission changent et l’enjeu, c’est d’anticiper plutôt que de subir l’évolution technologique : repenser les process, adapter les méthodes d’accompagnement, renforcer l’expertise dans un environnement où la rapidité de l’information bouleverse les pratiques».

Le financier a raison de rappeler que la transformation concerne l’ensemble de l’économie nationale, puisque l’IA n’est plus une option elle est désormais incontournable dans la finance, la fiscalité, l’audit, le conseil et impose au secteur comptable une montée en compétence accélérée. Les ateliers du congrès ont illustré cette mutation : démonstrations d’agents autonomes capables d’automatiser des missions complexes, débats sur la confidentialité des données, focus sur la cybersécurité et la souveraineté numérique. Les données, sont, certes essentielles mais se révèlent au final comme simple «actif stratégique», à la fois ressource et vulnérabilité, nécessitant des garde-fous robustes et une gouvernance scrupuleuse.