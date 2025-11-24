Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu'à 50% d'acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l'Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d'un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d'intensifier le forage »
« La distribution et l'exploitation restent le parent pauvre de cette industrie qui n'arrive pas encore à se tenir debout»
Le fabricant de matelas Arton Confort double sa capacité de production
«Kasr Al Bahr : histoire et patrimoine» L'hommage de Kamilya Zarkani à l'âme marocaine
Spectacle : maroc In Jazz
Transition numérique : les experts-comptables aussi
COP-30 : un nouveau souffle d'espoir
Yassine El Omari s'offre un pétrolier
Mercredi 26 novembre : 3ème Édition du Championnat de Pizza Maroc 2025 
Mediterrania Capital Partners lance son 2ème fonds d'investissement immobilier
Mohamed Mhidia, [Wali de la région Casablanca-Settat]
Agenda

«Kasr Al Bahr : histoire et patrimoine» L’hommage de Kamilya Zarkani à l’âme marocaine

L’artiste plasticienne Kamilya Zarkani présente son exposition «Kasr Al Bahr : histoire et patrimoine», du 20 octobre au 20 décembre 2025, dans le bâtiment historique Kasr Al Bahr à l’hôtel Four Seasons de Rabat.

L’exposition réunit 41 œuvres de formats variés, mêlant peinture à l’huile, aquarelle, acrylique et éléments naturels comme le bois. Ces créations, imprégnées d’une identité marocaine authentique, intègrent pierres semi-précieuses, broderies et collages, traduisant l’univers singulier de Zarkani.

Ses toiles explorent la diversité du patrimoine marocain -traditions, dialectes, savoir-faire- et célèbrent des thèmes comme le Sahara ou le caftan. L’artiste y insère des symboles forts tels que l’œil protecteur et la khmissa, porteurs de mémoire et de spiritualité. Originaire de Ouezzane, Kamilya Zarkani a présenté plus de vingt expositions à travers le Royaume, affirmant que «l’enracinement dans le local demeure le plus court chemin vers l’universalité».

Jusqu’au 20 décembre 2025 à l’hôtel Four Seasons de Rabat.

