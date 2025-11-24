«Kasr Al Bahr : histoire et patrimoine» L’hommage de Kamilya Zarkani à l’âme marocaine

L’artiste plasticienne Kamilya Zarkani présente son exposition «Kasr Al Bahr : histoire et patrimoine», du 20 octobre au 20 décembre 2025, dans le bâtiment historique Kasr Al Bahr à l’hôtel Four Seasons de Rabat.

L’exposition réunit 41 œuvres de formats variés, mêlant peinture à l’huile, aquarelle, acrylique et éléments naturels comme le bois. Ces créations, imprégnées d’une identité marocaine authentique, intègrent pierres semi-précieuses, broderies et collages, traduisant l’univers singulier de Zarkani.

Ses toiles explorent la diversité du patrimoine marocain -traditions, dialectes, savoir-faire- et célèbrent des thèmes comme le Sahara ou le caftan. L’artiste y insère des symboles forts tels que l’œil protecteur et la khmissa, porteurs de mémoire et de spiritualité. Originaire de Ouezzane, Kamilya Zarkani a présenté plus de vingt expositions à travers le Royaume, affirmant que «l’enracinement dans le local demeure le plus court chemin vers l’universalité».

Jusqu’au 20 décembre 2025 à l’hôtel Four Seasons de Rabat.