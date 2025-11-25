Le fabricant de matelas Arton Confort double sa capacité de production

Alors que les leaders du marché marocain de la literie se lancent dans la conquête de l’Afrique, à l’image du duo Dolidol et Richbond qui sont présents à eux deux, dans une dizaine de pays africains, le reste du peloton de la concurrence se tourne vers le renforcement de leurs capacités productives.

Après Moul Pounj qui a investi massivement dans son réseau de distribution, au point de devenir le leader incontesté avec une trentaine de points de vente répartis sur tout le Maroc, c’est au tour de l’autre challenger, en l’occurrence KY2N, plus connue pour sa marque commerciale Arton Confort, de parachever l’extension de son usine à Berrechid.

Aussi, cette PME familiale contrôlée par la famille Khalil, vient de doubler sa capacité de production grâce à un investissement de plus de 50 millions de dirhams qui lui a permis d’installer deux nouvelles lignes de production de dernière génération.

Ce pas, fait suite au développement rapide de KY2N qui s’attend à dépasser la barre de 100 millions de dirhams de revenus dès l’année prochaine et qui a déjà fait ses premiers pas à l’export.

Rappelons, que le marché de la literie au Maroc est en plein développement, notamment en raison de la forte reprise du secteur de l’immobilier et des investissements touristiques depuis la sortie de la crise du Covid-19. Estimé à plus de 10 milliards de dirhams, le marché est divisé en taille presque identique entre marché informel et secteur formel, lequel inclut aussi bien la fabrication locale que les modèles d’importation, notamment sur le segment du haut de gamme. Quant à Arton Confort, qui ferme la marche du podium des cinq premiers acteurs locaux du marché, il propose une offre complète de matelas et d’accessoires de literie comprenant matelas, banquettes, oreillers et linge de lit. La société s’appuie sur deux marques phares : Arton Beds et Arton Living qui adressent respectivement les matelas et les salons.