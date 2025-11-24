Mohamed Mhidia, [Wali de la région Casablanca-Settat]

Au siège de la wilaya de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, wali de la région, a présidé une large rencontre de concertation consacrée à la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré. Autour de lui, l’ensemble des acteurs institutionnels, élus, universitaires, représentants de la société civile et partenaires socio-économiques ont répondu présent, illustrant l’importance stratégique du chantier.

Face à un auditoire réunissant préfets, parlementaires, responsables des services déconcentrés, chambres professionnelles, syndicats et médias, le wali a rappelé que cette démarche s’inscrit directement dans la volonté royale d’un Maroc plus équitable. Citant le discours du Trône, il a insisté: « Il n’y a plus de place pour un pays à deux vitesses».

Mohamed Mhidia a défendu une approche fondée sur l’écoute citoyenne, la concertation élargie et la coordination entre institutions. Chaque préfecture et arrondissement devra établir un diagnostic précis afin d’identifier des priorités réalistes et partagées. Les comités techniques, opérationnels dès la fin de la rencontre, devront élaborer dans des délais serrés les programmes et contrats-objectifs 2026.

Le wali a également rappelé les engagements nationaux: un budget renforcé pour la santé et l’éducation et 27.000 recrutements dès 2026. Il a conclu en appelant à une mobilisation totale pour faire du futur PDRI de Casablanca-Settat un modèle de réussite au service des citoyens.