Mostafa Terrab, [PDG du Groupe OCP]

Fitch Ratings a confirmé la note long terme du Groupe OCP à BB+ avec perspective stable, tout en lui attribuant un profil de crédit autonome nettement supérieur (bbb-). Une reconnaissance qui souligne la robustesse intrinsèque du groupe dirigé par Mostafa Terrab, même si sa notation reste plafonnée par celle du Maroc, son actionnaire majoritaire.

Sous l’impulsion de Terrab, OCP s’impose comme un acteur industriel mondial hors norme. Détenteur de plus de 70 % des réserves mondiales de phosphate, premier exportateur et premier employeur du pays, le groupe poursuit une stratégie d’expansion ambitieuse. Sa capacité de production d’engrais doit passer de 15,4 à 20 millions de tonnes d’ici 2027, avec des unités capables de basculer entre TSP et engrais classiques selon les conditions du marché. Fitch anticipe des ventes en forte hausse – 22 Mt en 2025, 32 Mt en 2028 – et un EBITDA moyen de 40 milliards de DH, avec des marges proches de 38 %, bien au-dessus de ses concurrents internationaux. Le groupe prévoit 95 milliards de DH d’investissements sur 2025–2028 : montée en capacité, usine d’ammoniac vert, énergie 100 % renouvelable et nouveaux débouchés comme les matériaux pour batteries LFP. Cette trajectoire reste maîtrisée grâce à une forte flexibilité des dépenses et une discipline financière renforcée, Fitch soulignant que les dividendes comme les capex seront ajustés en fonction de la conjoncture.

Avec plus de 23 milliards de DH de trésorerie et une ligne de crédit de 500 millions de dollars totalement disponible, OCP aborde cette phase d’expansion avec une liquidité solide. Les enjeux ESG reçoivent un score «3», jugé neutre pour la notation.