Ain Johra: 60 MDH pour une nouvelle unité d'extrusion et de profilage d'aluminium
Le secteur d’Ain Johra, situé au nord-est de Rabat, confirme son statut de nouvelle base arrière industrielle de la capitale marocaine. Cette commune, qui abrite le parc industriel Ain Johra étalé sur 200 hectares, s’apprête à accueillir un énième projet.

Cette fois-ci, il s’agit d’une unité d’extrusion et de profilage d’aluminium dont les travaux de construction devront démarrer au cours des prochaines semaines, qui est portée par la société Atlas Extrusion. Doté d’une enveloppe de plus de 60 millions de dirhams, ce projet permettra au passage de créer plusieurs dizaines d’emplois directs et indirects.

Aussi, après une entrée en production prévue en 2027, la PME familiale contrôlée par Said El Idrissi, un jeune entrepreneur de la région de Rabat qui a d’autres activités, notamment dans le négoce, aura fort à faire dans un secteur en pleine évolution face aussi bien à des fabricants locaux menés par Aluminium Du Maroc, Strugal Maroc et Exlabesa Maroc ou encore des importateurs comme Arizal Maroc et Alpha Métal ou Morgacom.

Il faut dire, que le boom immobilier actuel et l’utilisation croissante dans les différents procédés industriels, le marché marocain du profilé en aluminium ou en alliage à base d’aluminium connaît une croissance à deux chiffres. Rappelons, que depuis son lancement en 2023, la Zone d’Accélération Industrielle, Ain Johra fait face à un engouement sans précédent avec l’afflux de plusieurs industriels de renom dans les secteurs automobile, mais également électrique/électronique et d’agro-industrie.

